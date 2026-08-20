Dự báo chứng khoán châu Á tăng điểm khi Mỹ hỗ trợ thị trường trái phiếu

Thị trường chứng khoán châu Á được dự báo tăng điểm khi sức ép từ thị trường trái phiếu dịu bớt, sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch mua lại nợ kỳ hạn dài để kiềm chế chi phí vay. Giá trái phiếu tăng mạnh, trong khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng.

Hợp đồng tương lai chứng khoán tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều báo hiệu mở cửa trong sắc xanh, mở đường cho chỉ số chung của khu vực chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đi lên trong phiên giao dịch sáng tại châu Á, sau khi chỉ số S&P 500 nhích nhẹ trong phiên thứ Ba tuần này dù nhóm cổ phiếu sản xuất chip giảm điểm.

Bộ Tài chính Mỹ “tiếp sức” cho trái phiếu dài hạn

Diễn biến tích cực của chứng khoán đến sau đợt tăng giá mạnh của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm, kéo lợi suất giảm 10 điểm cơ bản xuống 5,18%. Động lực chính là việc Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng cường mua lại các trái phiếu kỳ hạn từ 10 đến 30 năm, sau khi lợi suất vọt lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản (Ảnh minh họa: CV)

Giá vàng trong phiên trước đó đã leo lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 khi lợi suất trái phiếu đi xuống. Giá dầu duy trì chuỗi tăng bốn phiên liên tiếp, với dầu thô Mỹ giao dịch quanh 85 USD/thùng. Bitcoin tăng lên khoảng 70.000 USD trong bối cảnh Nhà Trắng thúc giục Quốc hội thông qua một dự luật quan trọng về tiền mã hóa.

Trước đó, thị trường trái phiếu toàn cầu đã chao đảo trong những ngày gần đây khi giới đầu tư đòi hỏi mức bù đắp cao hơn cho rủi ro lạm phát và nợ công gia tăng, trong khi căng thẳng ở Trung Đông càng làm gia tăng áp lực giá cả. Đợt bán tháo còn bị đẩy mạnh bởi làn sóng vay nợ của doanh nghiệp để rót vốn cho cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với việc nhu cầu từ những người mua truyền thống đối với trái phiếu dài hạn suy giảm.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chính quyền đã một lần nữa trở nên rất lo ngại về thị trường trái phiếu, vì vậy họ đang tiêm thêm cho nó một liều thuốc kích thích”, ông Matt Maley, chiến lược gia trưởng thị trường tại Miller Tabak + Co., nhận định. Theo ông, đây là yếu tố có thể “nâng đỡ các tài sản rủi ro trong ngắn hạn”.

Fed để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài đã tăng vọt trên toàn cầu trong tuần này, trong đó lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2007. Phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm tuần trước ghi nhận chi phí huy động vốn cao nhất cho kỳ hạn này kể từ năm 2007, còn phiên bán trái phiếu 30 năm một ngày sau đó chốt ở mức lợi suất cao nhất kể từ năm 2001.

Tại châu Á, giới giao dịch sẽ tập trung dõi theo cổ phiếu SK Hynix, sau khi nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc này công bố kế hoạch mua lại 40 nghìn tỷ won (29 tỷ USD) cổ phiếu và tăng mức lợi nhuận chia cho cổ đông. Công ty đang tìm cách ổn định giá cổ phiếu sau khi mã này lao dốc hơn 50% chỉ trong hai tháng.

Giới đầu tư cũng đang phân tích biên bản cuộc họp gần nhất của Fed. Biên bản cho thấy một số quan chức ủng hộ việc tăng lãi suất trong tháng trước, và nhiều người cho rằng có thể cần thắt chặt chính sách thêm nữa nếu lạm phát không hạ nhiệt. Tuy vậy, cuộc họp diễn ra trong bầu không khí bất định khi triển vọng lạm phát của các thành viên bị phủ bóng bởi cuộc chiến với Iran.

“Phần lớn các thành viên dự báo lạm phát sẽ hạ dần trong phần còn lại của năm khi tác động của thuế quan và các đợt tăng giá năng lượng trước đó phai nhạt, nhưng nhiều thành viên lưu ý khả năng lạm phát có thể duy trì ở mức cao dai dẳng hơn,” biên bản viết.