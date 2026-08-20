Chứng khoán Việt Nam thận trọng trước thông tin quan trọng

Kết phiên, VN-Index giảm hơn 5 điểm, xuống 1.727 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index cũng đóng cửa trong sắc đỏ, lần lượt quanh 280 điểm và 128 điểm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua phiên giao dịch giằng co, với thanh khoản trên 3 sàn đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất thị trường với 1,63%. Áp lực chủ yếu đến từ VNZ của VNG khi cổ phiếu này mất hơn 8%, FOX của FPT Telecom giảm gần 1% và CTR của Viettel Construction giảm 0,78%. Nhóm năng lượng và công nghiệp cũng giảm gần 1%.

Nhóm tài chính tiếp tục chịu áp lực bán. Trong đó, VCB của Vietcombank và CTG của VietinBank giảm giá, tác động tiêu cực đến chỉ số chung. Một số cổ phiếu khác cũng đi xuống như BSR giảm 1,84%, PVD giảm 0,51% và BCM mất gần 0,5%.

Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu giao dịch tích cực hơn thị trường. VNM của Vinamilk tăng 1,61%, MCH của Masan Consumer tăng 0,52%. Trong đó, VNM nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng gây chú ý khi có thời điểm tăng mạnh. Diễn biến này xuất hiện sau thông tin nhóm quỹ ngoại Vanguard nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên hơn 5% vốn, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn.

Nhà đầu tư bên bảng điện chứng khoán (Ảnh: DT).

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 711 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng lên 5 phiên liên tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 1.100 tỷ đồng trong phiên, mức giải ngân thấp nhất khoảng một tháng rưỡi trở lại đây. Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu như HPG, VNM, PNJ, VIX và TCB.

Ở chiều bán, giá trị giao dịch vượt 1.800 tỷ đồng. VIC của Vingroup bị bán ròng hơn 136 tỷ đồng, STB của Sacombank hơn 122 tỷ đồng và VPB của VPBank gần 99 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại diễn ra thận trọng trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần cột mốc chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Dự kiến ngày 21/8, FTSE Russell sẽ công bố danh mục chính thức trong kỳ rà soát bán niên, trước khi danh mục có hiệu lực sau đó một tháng. Các công ty chứng khoán trong nước dự báo khoảng 27-30 cổ phiếu Việt Nam có thể đáp ứng điều kiện để được đưa vào rổ chỉ số.