Chứng khoán èo uột, nhà đầu tư dần nản lòng

Vừa kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, VN-Index giảm nhẹ về quanh 1.726 điểm, chị Bích Thanh (một nhà đầu tư ở TPHCM) mở danh mục cổ phiếu đang nắm giữ rồi thở dài - có tới 4 trong 5 mã chị đang nắm giữ giảm tiếp. Thậm chí, một mã cổ phiếu bất động sản trong danh mục còn giảm sàn dù không có tin tức gì nổi bật.

Danh mục đỏ rực

“Đây là mã cổ phiếu bất động sản được tôi mua và nắm giữ từ hồi đầu năm, ở vùng giá 19.000 đồng. Sau khoảng 8 tháng, giờ chỉ còn 12.400 đồng, mất hơn 30% thị giá”, chị Thanh kể.

Bất chấp những thông tin liên quan đến việc gỡ khó cho thị trường bất động sản, nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó có mã chị Thanh nắm giữ, vẫn chưa khởi sắc như kỳ vọng.

Đáng nói, danh mục của chị có cả cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng, hai ngành đóng vai trò trụ đỡ của thị trường, nhưng diễn biến giá cũng không mấy tích cực.

Thời điểm tháng 4/2026, khi FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, loạt cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng khởi sắc, giao dịch tích cực. Khi đó, rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng mua vào cổ phiếu dòng chứng khoán “đón sóng” nâng hạng.

Anh Hoàng Khánh (ngụ TPHCM, một nhà đầu tư có thâm niên 5 năm tham gia thị trường) nói rằng đến giờ hai cổ phiếu chứng khoán anh mua vẫn chưa tăng như kỳ vọng.

“Cả hai cổ phiếu dòng chứng khoán trong danh mục đều lỗ từ 15-20%, dù tôi đã mua trung bình giá vài lượt. Nhiều ngày nay, tôi chỉ vào xem bảng điện khi kết phiên và càng xem càng thấy buồn", anh Khánh than.

Nhà đầu tư chứng khoán chán nản với thị trường ở hiện tại (Ảnh: Hữu Khoa).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên nhiều diễn đàn đầu tư chứng khoán, sự chán nản được phản ánh khi nhiều người không còn trao đổi, tranh luận sôi nổi về các mã cổ phiếu, tiềm năng, cơ hội đầu tư... Thậm chí, có nhóm đầu tư chứng khoán trên Zalo với gần 1.000 thành viên, quản trị viên là môi giới của công ty chứng khoán còn khóa bình luận để tránh những phản ứng tiêu cực.

Nhiều quỹ đầu tư cùng cảnh ngộ

Vì sao thị trường có nhiều thông tin vĩ mô tích cực từ kết quả kinh doanh quý II tích cực, động lực tăng trưởng kinh tế và gần nhất là việc chính thức nâng hạng, chứng khoán vẫn èo uột?

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng sự kiện nâng hạng đã được thông báo từ năm ngoái, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn khá thấp và nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng. Do đó khả năng thông tin đã được phản ánh vào giá và khó có tác động đáng kể vào thị trường, trừ khi có các yếu tố mới. Ngay cả nhiều cổ phiếu đã về vùng định giá thấp hoặc hấp dẫn nhưng vẫn có thể giảm thêm nếu không có thông tin đột phá.

“Lúc này, những cổ phiếu ở các nhóm ngành AI, bán dẫn, ứng dụng công nghệ để cải thiện kinh doanh… có thể là lựa chọn để nhà đầu tư mua mới, chứ không phải là những cổ phiếu đã tạo đáy. Bởi thấy giá giảm sâu là mua nhưng vẫn có thể đáy sau thấp hơn đáy trước. Chưa kể, những rủi ro có thể tác động đến thị trường như sức ép lạm phát, giá dầu, rồi giá vàng tăng, lãi suất gửi tiết kiệm tăng có thể ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường chứng khoán”, ông Khánh nói.

Khối ngoại bán ròng 9 trong 10 phiên liên tiếp (Ảnh chụp màn hình).

Một thông tin đáng chú ý được ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư, Công ty chứng khoán An Bình (ABS) nêu là không chỉ nhà đầu tư cá nhân thua lỗ và từ đầu năm tới nay, nhiều quỹ đầu tư lớn cũng lỗ tới 10-20%.

Do đó, điều quan trọng lúc này không phải cố gắng dự đoán chính xác thị trường sẽ đi về đâu, mà là khả năng thích nghi. Khi định giá trở nên hấp dẫn nhưng dòng tiền vẫn thận trọng, nhà đầu tư cần thay đổi chiến lược thay vì cố chấp với một kịch bản duy nhất.

Nhìn tổng thể, VN-Index từ năm 2025 đến nay chủ yếu vận động theo trạng thái đi ngang trong một biên độ, thay vì hình thành xu hướng tăng bền vững. Vì vậy, chiến lược đầu tư cũng cần thay đổi theo môi trường.

“Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều biến số, việc nhà đầu tư thích nghi là yếu tố quan trọng nhất, tập trung vào những cổ phiếu đang có sức mạnh tốt hơn mặt bằng chung”, ông Minh nói.