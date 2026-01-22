Đồng Pi bỗng nhiên giảm sập sàn, nhà đầu tư thi nhau bán tháo

Pi sau thời gian dài đi ngang ở khoảng giá 0,2 USD bất ngờ bị bán tháo, giảm mạnh về 0,1502 USD, thấp hơn "đáy" 0,1533 USD từng ghi nhận ngày 10/10/2025.

Sau đó đồng tiền số có hồi phục nhẹ nhưng không đáng kể và hiện giao dịch quanh mốc 0,183 USD. So với đỉnh 3 USD thiết lập đầu năm ngoái, Pi Network đã giảm tới 95% giá trị.

Xu hướng chung của tài sản này là đi xuống, với biên độ lớn hơn các đồng tiền số khác. Đà hạ giá cũng đưa tổng vốn hóa của Pi Network về ngưỡng 1,5 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Piscan, nền tảng theo dõi chuỗi khối này, tổng lượng coin Pi còn bị khóa vào khoảng 4,8 tỷ đồng. Trong 30 ngày tới, có ít nhất 140 triệu đồng sẽ được “rã băng” chuyển lên các sàn giao dịch.

Áp lực khai thác mới kèm với số lượng sẽ được mở khóa ngày càng nhiều khiến thanh khoản của dự án bị pha loãng. Điều này đi kèm với giá trị loại tài sản số liên tục đi xuống.

Về phía dự án, đội ngũ phát triển vẫn không cung cấp được cái nhìn tổng thể về tương lai của đồng Pi. Tham vọng biến nó thành công cụ thanh toán bất thành khi hầu hết quốc gia trên thế giới cấm sử dụng đồng tiền số này thay tiền pháp định. Việc mở rộng ra mảng GameFi, DeFi cũng chậm chạp, trễ nhịp thị trường và thiếu tính ứng dụng.

Theo công bố của PiCoreTeam, 17,5 triệu người dùng đã hoàn tất quy trình KYC và 15,8 triệu chuyển sang mạng chính (Mainnet). Con số này thấp hơn nhiều con số hàng trăm triệu lượt tải ứng dụng Pi Network.

Còn theo Crypto News, cú "sập" của Pi Network xảy ra song song với diễn biến chung của thị trường, khi bitcoin cũng giảm xuống 91.000 USD, kéo theo các tiền số khác giảm theo.

Đồng Pi liên tục giảm mạnh (Ảnh: OKX).

Các chuyên gia đánh giá Pi Network là một trong những loại tiền số có tính tập trung cao. Không như Solana hay Ethereum, người nắm giữ Pi "không có tiếng nói" trong các hoạt động. Tổ chức Pi Foundation thành lập năm ngoái cũng nắm giữ hàng tỷ token trong hàng trăm ví, tạo rủi ro tập trung hóa.

Ngoài ra, Pi Network gặp khó khăn trong việc tạo dựng uy tín trên thị trường, khi nhiều nhà tiên phong bắt đầu "đầu hàng" và bán tháo token của họ.

Pi Network ra đời năm 2019 và được quảng cáo là giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.

Dù đã công bố "mở mạng", dự án vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ.