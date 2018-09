Đồng hồ Rolex của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bây giờ ở đâu?

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Tại cáo trạng VKSND tỉnh Phú Thọ công bố hôm 31/8, ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) bị truy cứu tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đáng lưu ý là ông Vĩnh bị ‘tố’ nhận hàng chục tỷ đồng, nhưng ông Vĩnh đã phủ nhận.

Theo VKS, Nguyễn Văn Dương (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐTV Cty CNC) khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1.750 USD. Ngoài ra Nguyễn Văn Dương còn khai, trong những lần được mời ăn, tiếp khách đều mang theo rượu đến uống. Tổng trị giá rượu hơn 10 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, ông Vĩnh phủ nhận việc nhận tiền đồng và USD từ Dương, chỉ thừa nhận mình có nhận 1 áo sơ mi và 1 chai thuốc bổ gan.

Về lời khai Dương tặng ông Vĩnh đồng hồ đeo tay 7.000 USD, ông Vĩnh khai rằng đã trả cho Dương 1,1 tỷ đồng và sau đó ông Vĩnh không may làm mất chiếc đồng hồ này. Do có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa Dương và ông Vĩnh, nên Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi này của ông Vĩnh ra điều tra, xử lý sau.

Theo cáo trạng, hành vi của ông Vĩnh trong vụ án đã đầy đủ dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Văn Dương, có dấu hiệu ‘bảo kê’, ‘nhận hối lộ’. Tuy nhiên qua điều tra chưa đủ căn cứ để xác định ông Vĩnh tư lợi cá nhân.

Ông Vĩnh bị truy cứu tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên VKS cũng cho rằng, ông Vĩnh được áp dụng tình tiết có lợi theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

