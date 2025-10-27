Đóng điện thành công máy biến áp AT2 Trạm biến áp 220kV Bắc Quang

Dự án lắp máy biến áp 220kV-250MVA thứ 2 trạm biến áp 220kV Bắc Quang do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPTPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án được xây dựng trên địa bàn xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án (Ảnh: EVNNPT).

Ông Võ Lương Nhân – Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - cho biết: “Dự án là công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện cho khu vực miền Bắc. Với quyết tâm và nỗ lực cao độ của toàn thể cán bộ kỹ sư, công nhân cùng sự hỗ trợ kịp thời từ EVNNPT và chính quyền địa phương, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn”.

Máy biến áp AT2 tại Trạm biến áp 220kV Bắc Quang (Ảnh: EVNNPT).

Việc đóng điện thành công máy biến áp AT2 thuộc dự án vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng giúp giải tỏa công suất các nguồn thủy điện tỉnh Tuyên Quang và khu vực lên hệ thống điện quốc gia khi khu vực này đã bắt đầu và mùa mưa, tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện để cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc.

Ngoài ra, dự án giúp giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giảm thời gian cắt điện cho việc cải tạo nâng cấp lưới điện 220kV và 110kV hiện hữu khi cần thiết, cũng như tăng cường ổn định cho hệ thống điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.