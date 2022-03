Đóng cửa sớm 30 phút vào ngày 8/3, một cây xăng bị phạt

Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết (Ảnh: DMS).

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Đặng Thành Huy đóng cửa, ngừng bán xăng dầu cho người tiêu dùng.

Báo cáo với quan chức năng, đại diện cửa hàng cho biết vẫn hoạt động kinh doanh, mua bán xăng dầu bình thường, không giảm lượng hàng hóa bán ra. Công ty này có đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương từ 6h đến 18h. Tuy nhiên, vào ngày 8/3, cửa hàng mở cửa kinh doanh từ lúc 6h đến 17h30 thì đóng cửa, ngừng bán.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này vì hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Mới đây, tại Tiền Giang, một doanh nghiệp xăng dầu khác do không đăng ký hệ thống phân phối, thời gian bán hàng cũng đã bị xử phạt gần 40 triệu đồng.

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường liên tục kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong đó, phổ biến nhất là việc ngừng bán không lý do hoặc giới hạn số lượng.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Tây Ninh cũng vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cửa hàng xăng dầu về hành vi giảm lượng xăng bán ra so với thời điểm trước đó. Do không có lý do chính đáng và không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nên cửa hàng này lĩnh phạt 15 triệu đồng.

Cửa hàng này thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Ngọc Chương, có địa chỉ ở khu phố Lộc Trác, Phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Khách hàng sử dụng phương tiện xe ô tô muốn mua 1 triệu đồng xăng RON 95 nhưng cửa hàng này chỉ bán 300.000 đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cũng báo cáo việc phát hiện 4 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngừng bán hàng trái phép, trong đó có một trường hợp găm hàng.

Những hành vi ngừng bán, bán nhỏ giọt xuất hiện liên tiếp gần đây trong bối cảnh thị trường xăng dầu vấp phải nhiều biến động. Mức giá hiện lên mức kỷ lục gần 27.000 đồng/lít với xăng. Trong khi đó, dự báo cho thấy giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11/3) lại tiếp tục tăng cao, xô đổ kỷ lục cũ. Việc giá tăng cao, càng bán càng lỗ khiến nhiều doanh nghiệp xăng dầu "đau đầu".