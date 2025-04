Giá vàng xoay như chong chóng sau tin thuế đối ứng của Mỹ

Chốt phiên giao dịch ngày 3/4, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn được niêm yết ở mức 99,5-102,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng mỗi chiều so với đầu phiên.

Vàng nhẫn trơn cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 99,4-102 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng mỗi chiều.

Tuy nhiên, so với phiên liền trước, giá vàng miếng và vàng nhẫn vẫn tăng hơn 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 3/4, vàng miếng và vàng nhẫn có thời điểm đạt kỷ lục hơn 102,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra trước khi nhanh chóng được điều chỉnh.

Kim loại quý quốc tế sáng nay (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mốc 3.111 USD/ounce, giảm 15 USD so với trước đó. Có thời điểm, giá vàng thế giới giảm về sát ngưỡng 3.054 USD/ounce song quay đầu tăng hơn 80 USD ngay sau đó.

Trong phiên ngày 3/4, giá vàng thế giới cũng ghi nhận mốc kỷ lục mới tại 3.167 USD/ounce. Nguyên nhân là nhà đầu tư mua vàng trú ẩn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế nhập khẩu đối ứng, khiến căng thẳng thương mại leo thang.

Theo các nhà giao dịch, đợt giảm giá trong phiên vừa qua chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời và bán vàng để bù lỗ từ các tài sản khác.

Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định, trong khi một số nhà đầu tư bán tháo để giảm vị thế vay mượn, nhiều người khác lại coi đây là cơ hội mua vào. Ông nhấn mạnh, nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn vẫn rất lớn và vàng tiếp tục là lựa chọn hàng đầu.

Giá bán ra của vàng miếng có thời điểm chạm ngưỡng 102,8 triệu đồng/lượng trong phiên ngày 3/4 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sắc lệnh thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến thị trường tài chính lao dốc do lo ngại tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Dù vậy, đà tăng của vàng vẫn vững chắc, với mức tăng hơn 500 USD chỉ tính từ đầu năm.

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của vàng trong năm nay bằng cách đẩy mạnh tích trữ, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD trước những rủi ro từ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá USD ngân hàng lần đầu vượt 26.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.854 đồng, tăng 3 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.611-26.096 đồng.

Mở phiên sáng hôm qua, các ngân hàng tăng giá giao dịch USD từ 50-120 đồng mỗi chiều. Ngân hàng lớn niêm yết giá mua bán USD tại 25.580-25.980 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần niêm yết tại 25.590-25.990 đồng (mua - bán).

Trong ngày 3/4, các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng giá USD so với phiên sáng. Theo đó, Vietcombank niêm yết giá USD lên 25.610 - 26.000 đồng, cao hơn 180 đồng mỗi USD so với trước đó. Nếu so với đầu năm, hiện mỗi USD trên thị trường chính thức cao hơn khoảng 450 đồng, tương đương với mức tăng 1,75%.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch USD quanh 25.870-25.970 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 50 đồng ở chiều bán ra.