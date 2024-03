Doanh nghiệp tuần qua: Bắt shark Thủy; tạm hoãn xuất cảnh nhiều doanh nhân

Shark Thủy bị bắt

Ngày 26/3, tại họp báo Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức shark Thủy , Đặng Văn Hiền - Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2022, chuỗi trung tâm tiếng Anh Apax Leaders của EGroup liên tục vướng vào lùm xùm về chất lượng dạy học, chậm trả lương, nợ lương giáo viên.

Hàng loạt phụ huynh đến Apax Leaders để khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí. Có thời điểm, ông Thủy đã lên tiếng thừa nhận bế tắc, xin khất nợ cũng như giãn thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận để Apax tập trung nguồn lực cho việc tái cấu trúc.

Theo báo cáo ngày 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết số tiền học phí phải hoàn trả cho phụ huynh trên địa bàn là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, Apax đã trả hơn 14 tỷ đồng, còn nợ hơn 93 tỷ đồng.

Trưa 26/3, đại diện Apax cho biết đơn vị này tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí cho phụ huynh. Hệ thống trung tâm tiếng anh này cũng tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chiều ngày 27/3, sau gần 5 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng 14 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tân Hoàng Minh.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh để huy động tiền cho tập đoàn nên là người giữ vai trò cao nhất, chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Đỗ Hoàng Việt là người trực tiếp điều hành phát hành trái phiếu cho tập đoàn Tân Hoàng Minh, bán trái phiếu cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.

Khi lượng hình, HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như gia đình có công với cách mạng, nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, được nhiều bị hại viết đơn xin giảm án...

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tuyên án chiều 27/3 (Ảnh: Nam Phương).

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm rời ghế lãnh đạo VietBank

Ngày 28/3, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã chứng khoán: VBB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị ngân hàng về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Trần Thị Lâm theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, bà Trần Thị Lâm được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc từ ngày 19/5/2023. Ngoài đảm nhiệm chức vụ tại VietBank, bà Lâm còn là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm và tham gia sáng lập Bệnh viện Quốc tế CIH, Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm.

Bà Lâm là một trong những cổ đông sáng lập đầu tiên của Vietbank bên cạnh những pháp nhân có liên quan đến Tập đoàn Hoa Lâm, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) và Công ty Diệu Hiền.

Tiền thân nhóm cổ đông sáng lập VietBank là các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Đức Kiên (hay được gọi là bầu Kiên). Theo thời gian, các cổ đông dần thoái vốn, chỉ còn các chủ thể liên quan đến Tập đoàn Hoa Lâm.

Chủ tịch VNDirect xin lỗi nhà đầu tư

Ngày 24/3, công ty VNDirect bị tấn công mạng. Đến chiều ngày 29/3, chủ tịch công ty là bà Phạm Minh Hương có tâm thư gửi tới cộng đồng nhà đầu tư.

Cụ thể, bà Hương thừa nhận đội ngũ VNDirect dù rất giỏi chuyên môn song còn thiếu kinh nghiệm trong việc phòng bị, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng tinh vi, ở tầm cỡ quốc tế.

Trong bức tâm thư gửi tới nhà đầu tư và khách hàng, bà xin lỗi về sự cố tấn công mạng làm gián đoạn, ngừng trệ giao dịch trong những ngày qua.

Tâm thư cũng đưa thông tin, công ty dự kiến mở lại hoạt động giao dịch chứng khoán vào ngày 1/4 tới đây.

Sang đến ngày 30/3, VNDirect đã công bố chính sách hỗ trợ nhà đầu tư. Ví dụ đối với sản phẩm dịch vụ giao dịch chứng khoán, công ty này sẽ miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở trong tháng 4/2024 cho toàn bộ khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới; miễn phí toàn bộ lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ từ ngày 25/3 đến ngày hệ thống giao dịch trở lại,…

Bà Phạm Minh Hương thú thực đội ngũ của VNDirect dù giỏi chuyên môn nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong phòng bị, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng tinh vi (Ảnh: VND).

Quảng Ngãi yêu cầu cấm nhập cảnh 17 doanh nhân

Cục Thuế TP Hà Nội mới đây có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Danh Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam). Ông Thắng cũng là đại diện theo pháp luật của đơn vị này.

Ông Nguyễn Danh Thắng bị tạm hoãn xuất cảnh do Hãng phim truyện Việt Nam nợ thuế.

Ngày 30/3, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị đã ban hành 17 thông báo gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo các doanh nghiệp còn nợ thuế.

Tính đến hết tháng 2, tại Quảng Ngãi có 47 doanh nghiệp nợ thuế kéo dài. Tổng số tiền nợ thuế lên đến hơn 482 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế là Công ty cổ phần Tân Mai miền Trung (xã Bình Long, huyện Bình Sơn) nợ thuế hơn 220 tỷ đồng. Tiếp theo là Tổ hợp Technip (TP Quảng Ngãi) nợ hơn 160 tỷ đồng.

Không chỉ các doanh nghiệp gặp khó khăn, danh sách nợ thuế còn có tên những doanh nghiệp hoạt động bình thường như Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư 577 nợ hơn 17 tỷ đồng, Công ty cổ phần Lilama 45.3 nợ hơn 13 tỷ đồng, Công ty cổ phần Licogi nợ hơn 13 tỷ đồng.

Quảng Bình cũng công bố danh sách 16 lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh. Những doanh nghiệp này nợ thuế nên bị cưỡng chế thuế, hoãn xuất cảnh lãnh đạo công ty nhằm thu hồi thuế.