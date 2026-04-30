Doanh nghiệp Trung Quốc chi 6.000 tỷ đồng thâu tóm Dược phẩm Imexpharm

Lian SGP Holding Pte. Ltd. - công ty dược Trung Quốc - vừa công bố kết quả chào mua công khai cổ phần của Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP). Lian SGP Holding Pte. Ltd. là công ty con gián tiếp do "ông lớn" dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) sở hữu 100%.

Còn Livzon Pharmaceutical Group là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu nhân dân tệ. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã có đăng ký chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP (tương đương 77,94% vốn điều lệ). Giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc thời gian chào mua vào ngày 23/4, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã mua vào 104,5 triệu cổ phiếu IPM từ 109 nhà đầu tư. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu lên 67,87% vốn điều lệ Imexpharm. Với giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, ước tính, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã chi ra gần 6.000 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Ở chiều ngược lại, 3 thành viên hệ sinh thái SK Group đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu IMP. Trong đó, SK Investment Vina III Pte. Ltd đăng ký bán 68,8 triệu cổ phiếu, dự kiến hạ tỷ lệ nắm giữ từ 47,69% xuống còn khoảng 3%.

Hai đơn vị còn lại là Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim và Công ty cổ phần Đầu tư KBA cũng lần lượt thoái sạch 9,75% vốn và 7,37% vốn Imexpharm đang nắm giữ. Song song, một số lãnh đạo Imexpharm cũng đăng ký bán cổ phiếu.

Imexpharm là một trong những công ty dược phẩm lớn tại Việt Nam, đặc biệt dẫn đầu về tiêu chuẩn sản xuất EU-GMP. Thành lập năm 1977, công ty có trụ sở tại Đồng Tháp, nổi tiếng với các sản phẩm kháng sinh chất lượng cao, sở hữu 11-12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy.

Tại Việt Nam, nhiều công ty dược lớn khác cũng lần lượt rơi vào tay nước ngoài, như Dược Hậu Giang, Pymepharco… Taisho Pharmaceutical (Nhật Bản) nắm giữ 51,01% Dược Hậu Giang, còn STADA Service Holding B.V (Đức) nắm 89,73% cổ phần của Pymepharco.

Về kinh doanh, năm nay Imexpharm dự kiến kế hoạch doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 502 tỷ đồng - tăng 12,5% so với năm ngoái. Công ty chốt chia cổ tức tỷ lệ trong khoảng 5-8%.