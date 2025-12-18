Doanh nghiệp của Shark Thủy sắp phải rời sàn chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo sẽ hủy đăng ký giao dịch với cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings. Ngày giao dịch cuối cùng trên sàn UpCOM của cổ phiếu này là 19/12, còn thời gian mã chứng khoán này hủy đăng ký là ngày 22/12.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp này.

Apax Holdings được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, sau đó tăng mạnh qua nhiều giai đoạn, đạt 831,5 tỷ đồng vào tháng 9/2021. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, nổi bật nhất là chuỗi Apax Leaders. Ở thời kỳ đỉnh cao, hệ thống này giới thiệu vận hành hơn 120 trung tâm.

Từ cuối năm 2022, nhiều phụ huynh tại TPHCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng đồng loạt gửi khiếu nại về việc trung tâm đóng cửa, chất lượng giảng dạy không đảm bảo và không được hoàn trả học phí. Trong một buổi gặp gỡ phụ huynh tại TPHCM, Shark Thủy từng thừa nhận Apax rơi vào khủng hoảng sau Covid-19.

Đến tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Thủy đã bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: DT).

Apax Holdings là công ty con duy nhất thuộc Egroup - hệ sinh thái giáo dục từng dưới sự điều hành của Shark Thủy - đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trên sàn chứng khoán, do vi phạm công bố thông tin và tình trạng giảm sàn kéo dài khiến IBC bị hủy niêm yết vào cuối năm 2023. Công ty được biết vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2025 đã soát xét quá hạn 45 ngày, chậm nộp BCTC năm 2023, 2024 và BCTC bán niên 2024; đồng thời không tổ chức kỳ họp cổ đông thường niên trong hai năm liên tiếp theo quy định….