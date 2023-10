Điện lực Long An xuyên đêm khắc phục sự cố lưới điện do thiên tai

Khoảng 17h30 ngày 22/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kèm theo giông lốc, sét, hệ thống lưới điện vận hành tại Long An đã gặp sự cố, gây gián đoạn việc cung cấp điện cho khách hàng tại một số khu vực, nặng nhất là tại huyện Mộc Hóa.

Ngay trong đêm, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) PC Long An chỉ đạo cho lực lượng xung kích Điện lực Mộc Hóa chủ động khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Theo đó, đơn vị đã kiểm tra khoanh vùng, cô lập lưới điện các vị trí bị sự cố đảm bảo an toàn cho người dân, khắc phục ngay các sự cố trong đêm để tái lập điện cho khách hàng.

UBND huyện Mộc Hóa huy động các lực lượng tham gia khắc phục mưa lũ (Ảnh: PC Long An).

Đối với sự cố ngã trụ trên đồng ruộng ngập nước lũ khoảng 1,5m, PC Long An đã cô lập điện, dọn dẹp hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn điện cho người dân quanh khu vực bị ảnh hưởng.

Ngay sau đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN PC Long An triển khai công tác khắc phục thiệt hại theo phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã lập, đồng thời huy động phương tiện, vật tư, thiết bị, lực lượng xung kích từ các Điện lực Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ... để hỗ trợ Điện lực Mộc Hóa.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mộc Hóa đã huy động lực lượng xung kích 20 chiến sĩ bộ đội biên phòng để cùng tham gia với điện lực khắc phục hậu quả.

Khẩn trương khắc phục lại hệ thống lưới điện (Ảnh: PC Long An).

Theo thống kê nhanh, thiên tai gây ra đã làm thiệt hại đứt dây điện trung thế, ngã 11 trụ trung áp, đứt dây hạ áp và gẫy một trụ, hỏng 3 máy biến áp. Đến 16h ngày 23/10, sự cố đã được khắc phục hoàn toàn, khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn.

Với kết quả đó, PC Long An đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao về trách nhiệm của mình.

Mặc dù gặp rất nhiều bất lợi do diễn biến thời tiết, địa hình phức tạp, giao thông chia cắt trong mùa nước lũ,... nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty đã khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực triển khai phương án khôi phục kịp thời cấp điện phục vụ người dân, cấp điện trở lại cho 5.889 khách hàng, 13 xã/thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường, giúp hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Dựng lại trụ bị ngã, ngâm dưới nước (Ảnh: PC Long An).

Để động viên lực lượng ứng cứu, ban giám đốc, ban thường vụ Công đoàn PC Long An đã có mặt tại hiện trường, đến từng vị trí hệ thống điện bị hư hỏng, nắm bắt tình hình, thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ, công nhân viên và lực lượng xung kích. Ban thường vụ Công đoàn đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, số tiền là 5 triệu đồng. Giám đốc Công ty Điện lực Long An khen thưởng 40 triệu đồng.