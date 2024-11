Diễn biến lạ của giá vàng: Chiều thu mua giảm 2 triệu đồng/lượng

Đến 10h40 phút sáng 7/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 83-87 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng ở chiều thu mua và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra so với lúc mở phiên sáng nay. So với kết phiên hôm qua, giá mặt hàng này đã giảm 4 triệu đồng ở chiều thu mua và 2 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán tăng lên 4 triệu đồng.

Theo đà giảm sâu của giá kim loại quý thế giới, giá vàng nhẫn tròn trơn theo đó cũng giảm hơn 1,4 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra so với giá mở phiên. Còn so với kết phiên hôm qua, vàng nhẫn đã giảm giá hơn 3,4 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Trước đó, mở phiên sáng 7/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm qua, niêm yết tại 85-87,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 84,4-86,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng ở chiều thu mua và giảm 1,7 triệu đồng ở chiều bán ra so với kết phiên trước đó. Vàng nhẫn ghi nhận sự giảm giá liên tục kể từ đầu tuần này, với mức giảm hơn 3 triệu đồng mỗi chiều, rời xa vùng giá kỷ lục. Kỷ lục của mặt hàng này được ghi nhận trong phiên 31/10 khi được bán ra tại 89,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết tại 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn vàng nhẫn tại đây được giao dịch tại 87,33-88,43 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mốc 2.667 USD/ounce, giảm hơn 73 USD so với trước đó. Thậm chí có thời điểm, giá kim loại quý lùi sâu về mốc 2.652 USD/ounce, giảm gần 4% so với 1 tuần trước đó. Tuy nhiên, so với đầu năm, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 29%.

Giá vàng hôm nay giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần khi các nhà đầu tư dồn sự quan tâm vào đồng USD sau khi đảng viên Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào hôm nay (theo giờ Mỹ) để tìm thêm manh mối về chu kỳ nới lỏng của ngân hàng trung ương, điều đã góp phần vào đợt tăng giá kỷ lục liên tiếp của vàng trong năm nay.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Các nhà đầu tư cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ củng cố đồng USD, khiến Fed tạm dừng chu kỳ nới lỏng nếu lạm phát tăng mạnh sau các chính sách thuế mới dự kiến.

Chỉ số USD-Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đã đạt mức cao nhất trong bốn tháng, làm cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua quốc tế.

Nguy cơ lạm phát gia tăng có thể làm chậm nhịp độ cắt giảm lãi suất của Mỹ khi các mức thuế được triển khai, ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết.

Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ công bố cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất sau khi đã giảm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9.

USD ngân hàng ở mức kịch trần

USD-Index đạt 105,1 điểm, tăng 1,63% so với trước đó, mức cao nhất trong 4 tháng qua.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.283 đồng, tăng 25 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.068-25.497 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.167-25.497 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.170-25.497 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.600-25.700 đồng (mua - bán), giảm 180 đồng ở cả 2 chiều.