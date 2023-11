Diễn biến bất ngờ của vàng sau khi văng khỏi mốc 2.000 USD

Vàng duy trì giá ổn định

Kết thúc ngày 2/11, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết ở 69,95-70,65 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên hôm qua. Chênh lệch 2 chiều hiện là 700.000 đồng.

Giá vàng nhẫn tăng tiếp, được niêm yết tại mức 58,7-59,65 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng 200.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán. Tuần trước, vàng nhẫn thậm chí đã tăng tới 450.000 đồng một lượng phiên cuối tuần. Hiện vàng nhẫn đã tăng hơn 10% so với đầu năm. Chênh lệch giữa 2 chiều hiện là 950.000 đồng.

Thị trường vàng quốc tế duy trì ổn định. Cụ thể, trên thế giới, giá vàng hôm nay ở mức 1.983 USD/ounce, giữ nguyên so với giá đóng cửa hôm qua song. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC trong nước và thế giới là khoảng hơn 13 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vàng thế giới tương đối ổn định dù thị trường lao động đã có dấu hiệu đi xuống. Báo cáo mới đây của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số công nhân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhiều hơn dự kiến.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần đã tăng lên 217.000 trong tuần kết thúc vào ngày 28/10, tăng 5.000 đơn so với mức điều chỉnh của tuần trước. Các nhà kinh tế trước đó dự báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ giữ ở mức khoảng 210.000.

Thị trường lao động đã có dấu hiệu đi xuống song kim loại quý thế giới gần như không có phản ứng. Giới đầu tư hiện chủ yếu quan tâm đến quyết định chính sách và quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed đã không tăng lãi suất trong kỳ họp gần nhất và theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện định giá 80% khả năng Fed sẽ tiếp tục dừng tăng lãi suất vào cuộc họp chính sách tháng 12.

Không ít chuyên gia có cái nhìn tích cực về triển vọng của vàng. Robert Minter - chiến lược gia đầu tư quỹ hoán đổi danh mục tại Abrdn - cho rằng lập trường diều hâu của Fed sẽ không đủ để ngăn giá vàng tăng vượt mức 2.000 USD/ounce và chinh phục mức cao nhất mọi thời đại.

Theo vị này, trong bối cảnh những lo ngại về suy thoái kinh tế, căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu và nhu cầu của các ngân hàng trung ương vẫn mạnh, thì việc vàng đạt mức cao kỷ lục chỉ là vấn đề thời gian.

USD mất giá

USD đang yếu đi so với hàng loạt tiền tệ lớn khi nhà đầu tư cho rằng Fed có thể đã hoàn thành quá trình nâng lãi. USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với rổ tiền tệ lớn trên thế giới - hiện đạt 106,15 điểm, giảm 0,74% so với trước đó. Chỉ số này vẫn dao động trong biên độ hẹp sau khi chạm đỉnh một năm đầu tháng trước do kinh tế Mỹ liên tiếp nhận số liệu tích cực.

Tỷ giá trung tâm kết thúc hôm qua được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.099 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên liền trước đó. Với biên độ 5%, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.171 đồng đến 25.302 đồng.

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 10-20 đồng mỗi chiều. Ngân hàng lớn giao dịch USD tại 24.370-24.740 đồng. Tại ngân hàng cổ phần, giá USD là 23.330-24.720 đồng.

Giá USD trên thị trường tự do đạt 24.550-24.600 đồng, giảm 20 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch 2 chiều mua - bán là 50 đồng.