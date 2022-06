Dịch vụ cho thuê nội thất phát triển nhanh tại thị trường Việt Nam

Dịch vụ thuê nội thất hút khách hàng

Dịch vụ thuê nội thất cho phép người dùng thuê đồ nội thất trong một khoảng thời gian nhất định (từ một vài tháng đến một vài năm).

Thuê nội thất ra đời là giải pháp hữu hiệu dành cho những người thường xuyên thay đổi không gian sống. Việc mua nội thất chỉ để sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề trong khâu bảo quản, vận chuyển và thanh lý. Ngoài ra, dịch vụ này rất hữu ích với các chủ đầu tư căn hộ dịch vụ, nhà cho thuê, homestay… trong việc tiết kiệm chi phí đầu tư. Những người trẻ mới đi làm, chưa có thu nhập ổn định, hoặc cặp vợ chồng mới kết hôn có nhiều gánh nặng về tài chính cũng có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ thuê nội thất này.

Với đầy đủ các gói dịch vụ thuê ngắn hạn, thuê dài hạn, thuê trọn gói, thuê lẻ từng sản phẩm... đây là giải pháp tiện lợi giúp gia chủ hạn chế tối đa chi phí mà vẫn trải nghiệm được sản phẩm nội thất mình mong muốn.

Dịch vụ thuê nội thất giúp không gian sống luôn tươi mới, tiện nghi, đảm bảo tính thẩm mỹ (Ảnh: Flexfit).

5 lý do dịch vụ cho thuê nội thất được ưa chuộng

Tiết kiệm

Thay vì mua mới, dịch vụ thuê nội thất mang đến cho bạn cơ hội trải nghiệm những thiết kế sang trọng, hiện đại, được cung cấp bởi thương hiệu lớn, đảm bảo chất lượng với mức giá phải chăng. Với giá thuê từ 899.000 đồng/tháng (Flexfit Rental) bạn đã có thể thuê được đồ nội thất trọn gói với mẫu mã đa dạng, cập nhật xu hướng.

Dịch vụ thuê nội thất phù hợp với người muốn tiết kiệm chi phí, không muốn phải đắn đo quá nhiều vào việc sắm nội thất mới (Ảnh: Flexfit).

Linh hoạt

Flexfit Rental hiện có các gói dịch vụ thuê với kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 năm. Bên cạnh đó, dịch vụ này cũng rất linh hoạt: Người thuê được kết thúc thuê bất cứ khi nào muốn, hoặc gia hạn thuê thêm với mức phí ưu đãi. Dịch vụ này cho phép thuê lẻ sản phẩm, tùy chọn combo theo sở thích. Ngay khi đổi ý hoặc đủ kinh tế để sở hữu sản phẩm, người thuê được quyền mua lại với mức khấu trừ hấp dẫn.

Dịch vụ cung cấp đồ nội thất có kích thước tiêu chuẩn, linh hoạt vừa vặn với phần lớn không gian sống (Ảnh: Flexfit).

Nhanh chóng

Sử dụng dịch vụ thuê nội thất, bạn sẽ lựa chọn được món đồ phù hợp với không gian sống mà không mất nhiều thời gian, công sức. Người thuê có thể đặt hàng trực tuyến - thanh toán online - nhận đồ tại nhà thuận tiện. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ tư vấn nhanh gọn, thủ tục đơn giản, sản phẩm có sẵn... người thuê sẽ nhanh chóng giải quyết nhu cầu thuê nội thất chỉ trong vòng 3-5 ngày.

Tiện ích

Với dịch vụ cho thuê nội thất Flexfit Rental, bạn sẽ nhận được nhiều tiện ích đi kèm như hỗ trợ vận chuyển, miễn phí lắp đặt, bảo hành trọn gói, sửa chữa chuyên nghiệp, trải nghiệm sản phẩm trước khi sở hữu hoàn toàn (try now buy later).

Flexfit có chính sách khấu trừ chi phí hấp dẫn cho khách hàng muốn sở hữu hoàn toàn sản phẩm sau khi thuê (Ảnh: Flexfit).

Bắt kịp xu hướng

Bất cứ lúc nào bạn muốn, bạn đều có thể nâng cấp đổi mới nội thất cho không gian sống của mình bằng cách thuê các nội thất khác. Việc thay đổi này không chỉ giúp bạn trải nghiệm những sản phẩm của thời đại mà còn đem lại cảm giác mới mẻ, hào hứng cho cuộc sống cũng như công việc.

Lối sống văn minh

Khi thay đổi nơi ở, đổi mới không gian sống, nâng cấp nội thất cho căn hộ của gia đình… nhiều người cảm thấy khó xử lý đồ nội thất cũ. Với dịch vụ thuê nội thất, đồ nội thất đã qua sử dụng được tiếp tục vòng đời của chúng và tạo giá trị cho những người cần, góp phần bảo vệ môi trường.

Flexfit Rental: Dịch vụ thuê nội thất trọn gói tiện ích - linh hoạt - nhanh chóng

Flexfit Rental cung cấp đầy đủ và trọn gói những sản phẩm nội thất chất lượng cao, phù hợp với nhiều không gian sống. Dịch vụ cho thuê linh hoạt hình thức thanh toán cùng nhiều gói combo hấp dẫn. Sản phẩm có sẵn, giải quyết nhu cầu nội thất chỉ trong vòng 3-5 ngày từ khi có yêu cầu cùng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.

Điện thoại: 1900 633 588 / 024 730 43888

Website: https://rental.flexfit.vn/