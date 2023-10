Đi sinh nhật bạn, nam thanh niên bất ngờ trúng cả lon vàng

Là một trong những khách hàng may mắn trúng giải Nhất trong chương trình "Bật sảng khoái, nâng lon vàng" của Tiger Beer, anh V.Q.H không khỏi bất ngờ vì chỉ nghĩ mua bia Tiger để mang đến chung vui cùng bạn nhân ngày sinh nhật. Khi thử vận may bằng cách kiểm tra tem khuyến mãi trên thùng, anh Q.H. khấp khởi vui mừng vì may mắn trúng giải.

Anh H. cho biết thường mua bia mỗi dịp đặc biệt như sinh nhật hay gặp gỡ bạn bè như một thói quen. Nhưng đây là lần đầu tiên anh may mắn được thần tài gõ cửa ngay trong ngày vui của bạn.

Anh V.Q.H - chủ nhân may mắn thứ 8 trúng lon vàng trong chương trình "Bật sảng khoái, nâng lon vàng" của Tiger Beer (Ảnh: Tiger Beer).

Anh H. chia sẻ: "Trong các dịp đặc biệt của gia đình và bạn bè, chúng tôi vẫn hay uống Tiger vì vị bia đậm đà đặc trưng. Lần đầu trúng giải lớn như vậy, cảm xúc của tôi rất vui. Tôi san sẻ niềm vui có được này cho mọi người xung quanh trong khả năng cho phép".

Nhiều khách hàng may mắn đã trúng giải Nhất từ chương trình "Bật sảng khoái, nâng lon vàng" của Tiger Beer (Ảnh: Tiger Beer).

Chương trình "Bật sảng khoái, nâng lon vàng" được Tiger Beer tổ chức với mong muốn mang đến những trải nghiệm sảng khoái cho các khách hàng miền Bắc. Hiện tại, chương trình vẫn còn đến 12 lon vàng và 28 chiếc iPhone 14 ProMax cùng hàng trăm nghìn giải ba đang chờ những chủ nhân mới.

Một thẻ cào may mắn trúng Giải Nhất đã được Ban tổ chức trao thưởng (Ảnh: Tiger Beer).

Chương trình "Bật sảng khoái, nâng lon vàng" đang được áp dụng cho các khách hàng miền Bắc, cơ hội sở hữu những phần quà chất lượng với tỷ lệ trúng thưởng lên tới 100%.

Chương trình "Bật sảng khoái, nâng lon vàng" đang diễn ra tại 25 tỉnh thành miền Bắc, với tổng cộng 20 giải Nhất trúng lon vàng Tiger trị giá 150 triệu đồng/giải, 55 giải Nhì là iPhone 14 ProMax 1TB và hàng trăm nghìn giải Ba là thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng/giải.

Tính đến nay, chương trình vẫn còn 12 lon vàng, 28 chiếc iPhone 14 ProMax cùng hàng nghìn giải ba đang chờ đợi khách hàng săn lùng từ mùa hè này. Thời gian để khách hàng trúng giải tranh thủ đổi giải là đến 12h ngày 31/12 với khách hàng trúng giải Nhất và giải Nhì, 23h30 ngày 31/12 với khách hàng trúng giải Ba. Khách hàng trúng giải liên hệ đổi giải qua tổng đài 19001845 hoặc 1900077775.