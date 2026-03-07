Đề xuất vay ngân hàng 400 triệu đồng không cần trình phương án sử dụng vốn

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Dự thảo đề xuất khoản vay nhỏ đến 400 triệu đồng có thể không cần trình phương án sử dụng vốn khả thi. Cụ thể, theo dự thảo, khoản vay giá trị nhỏ được xác định là khoản vay không vượt quá 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) và không quá 200 triệu đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân.

Khoản cho vay giá trị nhỏ theo hiện hành được định nghĩa là có giá trị từ 100 triệu đồng trở xuống. Như vậy, đề xuất lần này đã nâng mức trần của khoản vay nhỏ từ 100 triệu đồng lên đến 400 triệu đồng tại tổ chức tín dụng.

Với các khoản vay giá trị nhỏ này, theo Luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng hiện không yêu cầu khách phải cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như với các khoản vay khác.

Theo nhà điều hành tiền tệ, việc nâng trần đối với các khoản vay nhỏ được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng và ngân hàng giảm bớt các thủ tục hành chính khi thực hiện các khoản vay có giá trị thấp. Đồng thời, chính sách này cũng góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho cá nhân và hộ kinh doanh, qua đó thúc đẩy sự phát triển của mô hình cho vay bằng phương tiện điện tử.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, dự thảo cũng đề xuất các quy định nhằm quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử.

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng phải ban hành quy định về giới hạn dư nợ cho vay đối với mỗi khách hàng khi thực hiện giao dịch vay vốn qua phương tiện điện tử.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng bắt buộc phải áp dụng công nghệ nhận diện và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay. Các tổ chức tín dụng cũng phải bảo đảm một số yêu cầu tối thiểu trong quá trình triển khai hoạt động này.

Cụ thể, tổ chức tín dụng phải xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát và đánh giá rủi ro. Quy trình này phải bao gồm các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa hoặc làm sai lệch thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình cho vay.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng phải áp dụng các biện pháp để kiểm tra và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bảo đảm rằng người thực hiện giao dịch vay vốn bằng phương tiện điện tử chính là khách hàng vay vốn.

Tổ chức tín dụng cũng phải có các biện pháp kỹ thuật để xác nhận việc khách hàng đã được định danh và đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận cho vay.

Quy trình quản lý và kiểm soát rủi ro phải được rà soát và hoàn thiện thường xuyên trên cơ sở các thông tin và dữ liệu được cập nhật.

Đồng thời, tổ chức tín dụng phải lưu trữ và bảo quản đầy đủ, chi tiết các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm: dữ liệu sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, bản ghi âm; số điện thoại thực hiện giao dịch; cũng như nhật ký giao dịch phát sinh trong quá trình cho vay...