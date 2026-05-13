Đề xuất tăng 25% tiền bồi thường cho khách bị chậm, hủy chuyến bay

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về vận tải hàng không. Tại dự thảo, Bộ vẫn giữ các hình thức bồi thường trong trường hợp hành khách bị chậm chuyến, huỷ chuyến như hiện hành gồm tiền mặt, chuyển khoản, vé miễn cước, chứng từ bồi hoàn để tiếp tục sử dụng dịch vụ của hãng bay...

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm các phương thức bồi thường mới như phiếu thanh toán (voucher) và điểm thưởng của hãng hàng không.

Về thời gian hoàn vé, dự thảo đưa ra các mốc khác nhau tùy hình thức thanh toán như hoàn bằng voucher trong 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản trong 21 ngày, thẻ tín dụng trong 45 ngày và thông qua hệ thống đại lý trong vòng 60 ngày.

Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước đối với các chuyến bay bị chậm hoặc hủy cũng được đề xuất tăng thêm 25%.

Cụ thể, mức bồi thường cho mỗi hành khách đối với chuyến bay nội địa như sau:

Độ dài đường bay Mức bồi thường hiện hành Mức bồi thường đề xuất Chuyến bay có độ dài đường bay dưới 500km 200.000 đồng 250.000 đồng Chuyến bay có độ dài đường bay từ 500km đến dưới 1.000km 300.000 đồng 375.000 đồng Chuyến bay có độ dài đường bay từ 1.000km trở lên 400.000 đồng 500.000 đồng

Mức bồi thường cho mỗi hành khách đối với chuyến bay quốc tế như sau:

Độ dài đường bay Mức bồi thường hiện hành Mức bồi thường đề xuất Chuyến bay có độ dài đường bay dưới 1.000km 25 USD 30 USD Chuyến bay có độ dài đường bay từ 1.000km đến dưới 2.500km 50 USD 60 USD Chuyến bay có độ dài đường bay từ 2.500km đến dưới 5.000km 80 USD 100 USD Chuyến bay có độ dài đường bay từ 5.000km trở lên 150 USD 180 USD

Bộ Xây dựng cho biết đề xuất tăng mức bồi thường được xây dựng dựa trên chỉ số lạm phát của đồng USD trong giai đoạn 2015-2025 ở mức 25%, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Ngoài ra, theo dự thảo Thông tư, thời hạn để các hãng hàng không thực hiện bồi thường cũng được đề xuất kéo dài lên 30 ngày làm việc kể từ thời điểm chuyến bay bị chậm hoặc hủy, thay vì 14 ngày như quy định hiện hành.

Hành khách ngồi đợi ở khu vực cửa ga đi của sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hải Long).

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi chiều 12/11/2025, nhiều đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về trách nhiệm của hãng hàng không với khách hàng khi chậm chuyến bay, hủy chuyến, từ chối vận chuyển và trách nhiệm bồi thường.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh khi đó cho biết lãnh đạo ngành hàng không và các hãng bay đều không muốn xảy ra việc chậm, hủy chuyến bay, nhưng luật phải cụ thể hóa để tới đây khi các sân bay có đầy đủ điều kiện, không còn xảy ra tình trạng này nữa.