Đề xuất người bán hàng trên sàn không phải lập hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Theo quy định, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và các trường hợp rủi ro cao về thuế theo quy định của Bộ trưởng Tài chính sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, Bộ này đề xuất một số trường hợp sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ trường hợp rủi ro cao về thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Cơ quan soạn thảo đề xuất người bán qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nếu chủ sàn đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch, cũng không phải lập hóa đơn điện tử. Trường hợp người mua yêu cầu, chủ sàn phải lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.

Ngoài nội dung trên, dự thảo nghị định cũng đề xuất một số nhóm kinh doanh bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Cụ thể, doanh nghiệp trong các lĩnh vực như điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, chứng khoán, tài sản mã hóa, bảo hiểm, y tế, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển và đường thủy thuộc diện xem xét áp dụng.

Những doanh nghiệp này đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, đồng thời xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và kết nối dữ liệu.

Bên cạnh đó, các đơn vị có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng việc lập, tra cứu và lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo quy định, bảo đảm truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.

Hóa đơn từ máy tính tiền không áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp cuối ngày đối với một số trường hợp bán hàng, cung cấp dịch vụ cho cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Các lĩnh vực áp dụng gồm dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, tài sản mã hóa, bảo hiểm, ví điện tử, dịch vụ điện, trông giữ xe, rạp chiếu phim, dịch vụ liên quan thương mại điện tử… khi có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch.

Quy định này cũng áp dụng với vận tải hành khách công cộng, taxi có phần mềm tính tiền; cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý học phí; và hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng trở xuống với giao dịch dưới 50.000 đồng/lần.

Người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, lưu trữ và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu. Trường hợp người mua yêu cầu hóa đơn, đơn vị phải lập hóa đơn giao cho người mua.