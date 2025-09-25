Đề xuất mới cơ chế mua bán điện trực tiếp: Thêm đối tượng, tự đàm phán giá

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo được soạn thảo sau khi Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo chủ trương, định hướng tại Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Theo đó, trong dự thảo Nghị quyết, Bộ Công Thương đã có đề xuất mới về cơ chế mua bán điện trực tiếp. Cụ thể, nếu mua bán qua lưới điện kết nối riêng, bên bán và bên mua có thể tự thỏa thuận giá, miễn đảm bảo thu hồi chi phí phát điện, đầu tư, vận hành.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề xuất mở rộng đối tượng tham gia. Theo đó, các đơn vị bán lẻ điện trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... sẽ được tham gia mua bán trực tiếp.

Điều này mở đường để nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu/cụm công nghiệp được gián tiếp hưởng cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua đơn vị bán lẻ điện.

Cánh đồng điện gió và điện mặt trời ở Khánh Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Trong dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Công Thương cũng linh hoạt về quy mô khách hàng lớn. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất sẽ quy định cụ thể ngưỡng “khách hàng lớn” để được tham gia, thay vì áp dụng cứng theo ngưỡng công suất hoặc sản lượng điện tiêu thụ nhất định.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp theo Nghị định 57/2025 ban hành tháng 3 năm nay được kỳ vọng là cú hích lớn cho thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn điện xanh và giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

Song thực tế triển khai vẫn bộc lộ nhiều bất cập như khung giá và chi phí chưa minh bạch; quy trình phê duyệt, hồ sơ, trách nhiệm các bên liên quan chưa có hướng dẫn cụ thể...