Đề xuất hoàn thuế cho người đã mất

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, với nhiều sửa đổi, bổ sung, trong đó có các quy định về hoàn thuế cho người đã mất.

Cơ quan soạn thảo liệt kê những nội dung sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành về các trường hợp hoàn thuế.

Cụ thể, về các trường hợp hoàn thuế, Bộ Tài chính bổ sung quy định hoàn trả cho cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế là người đã mất, người bị tòa án tuyên bố là đã mất, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Theo đó, người được thừa kế hoặc người được tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự được nhận phần thuế được hoàn theo quy định của pháp luật dân sự phù hợp với thực tiễn.

Người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế sẽ lập và gửi hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Hồ sơ hoàn thuế được phân loại để xác định hoàn trước hay kiểm tra trước, dựa trên quản lý rủi ro.

Riêng cơ quan hải quan không thực hiện phân loại đối với hồ sơ hoàn trả tiền thuế nộp thừa cho hàng hóa xuất nhập khẩu; việc này áp dụng theo quy định của pháp luật thuế xuất nhập khẩu.

Thủ trưởng cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định việc hoàn hoặc thu hồi. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về hoàn thuế tự động: hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu để ra quyết định.

Chính phủ và Bộ Tài chính được giao quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục, thời hạn, trường hợp không hoàn thuế, bù trừ nợ và thu hồi hoàn thuế.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về hoàn thuế, xóa nợ thuế (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Dự thảo cũng đề xuất thêm nội dung liên quan đến trường hợp xóa nợ thuế.

Bộ Tài chính đề xuất bỏ nội dung quy định về thẩm quyền xóa nợ cụ thể cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cục trưởng Cục Thuế, cục trưởng Cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Luật Quản lý thuế, thay vào đó giao Chính phủ quy định cụ thể về thẩm quyền xóa tiền thuế nợ.

Bộ Tài chính bổ sung quy định không xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và tiền phạt của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để phù hợp với Luật đất đai.

Bộ cũng đề xuất giao Chính phủ quy định chi tiết xóa nợ đối với trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng, không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế nợ với các nội dung: thẩm quyền xóa tiền thuế nợ; thời hạn giải quyết hồ sơ xóa tiền thuế nợ; trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thu hồi tiền thuế nợ đã được xóa.