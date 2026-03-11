De Heus và Hùng Nhơn thúc đẩy chuỗi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Hai doanh nghiệp cùng đồng hành phát triển chuỗi giá trị bền vững

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Tập đoàn De Heus phối hợp cùng Tập đoàn Hùng Nhơn công bố chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2026-2036.

Sự kiện công bố chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giữa De Heus và Hùng Nhơn (Ảnh: De Heus).

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, trong đó có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar cùng đại diện nhiều cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Theo công bố, chiến lược hợp tác giữa hai doanh nghiệp tập trung xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi, hệ thống trang trại đến chế biến và xuất khẩu.

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội sáng 10/3 quy tụ đông đảo khách mời (Ảnh: De Heus).

De Heus và Hùng Nhơn đang triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn trọng điểm với 12 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành hệ sinh thái chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu quy mô lớn.

Các dự án được thiết kế theo mô hình chăn nuôi công nghiệp hiện đại, áp dụng đồng bộ các giải pháp an toàn sinh học, tự động hóa và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi hoàn thiện, toàn bộ hệ thống dự kiến đạt quy mô 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu và 10.000 con heo cụ kỵ, tạo nền tảng cho chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững và ổn định.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại sự kiện (Ảnh: De Heus).

Góp phần xây dựng chuỗi nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn

Theo đại diện De Heus, chiến lược giai đoạn 2026-2036 đặt mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi hiện đại, minh bạch và bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Không chỉ phát triển hệ thống trang trại, doanh nghiệp còn đầu tư vào nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao với dây chuyền hiện đại từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000 và FSSC 22000.

Song song với đó, De Heus đặt mục tiêu trong tương lai gần sẽ xây dựng vùng nguyên liệu ngô bền vững tại khu vực Tây Nguyên với sản lượng kỳ vọng khoảng 300.000 tấn mỗi năm thông qua các mô hình liên kết thu mua trực tiếp với nông dân.

Bên cạnh sản xuất, doanh nghiệp cũng triển khai các dự án sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm phát thải và tối ưu hóa tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc De Heus (Ảnh: De Heus).

Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc De Heus, cho biết Việt Nam là thị trường chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của tập đoàn tại khu vực.

Theo ông Gabor Fluit, De Heus sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam thông qua các giải pháp toàn diện trong dinh dưỡng vật nuôi, quản lý trang trại và phát triển chuỗi giá trị, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.

“Chúng tôi mong muốn đóng góp vào những giá trị bền vững và đưa thực phẩm sạch đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu”, ông Gabor Fluit nhấn mạnh.

Bộ Nông nghiệp đánh giá cao mô hình hợp tác giữa hai doanh nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Theo Thứ trưởng, sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, De Heus đã xây dựng được hệ thống sản xuất bài bản, đặc biệt trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng vật nuôi. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm.

Các nhà máy của doanh nghiệp được đầu tư đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế nguy cơ dịch bệnh trong chăn nuôi.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa De Heus và Hùng Nhơn trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến hệ thống trang trại và chế biến.

Theo ông, mô hình hợp tác này thể hiện tầm nhìn dài hạn và hướng tới lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, người chăn nuôi và sự phát triển chung của ngành nông nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất hiện đại, các doanh nghiệp như De Heus và Hùng Nhơn cần tiếp tục tiên phong đổi mới công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, con giống và thiết bị”.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết Nhà nước luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển các mô hình sản xuất hiện đại tại Việt Nam.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn (Ảnh: De Heus).

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành với De Heus trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Theo ông, việc kết hợp công nghệ và kinh nghiệm quốc tế của De Heus với sự am hiểu thị trường trong nước của Hùng Nhơn sẽ giúp tạo ra những giá trị thiết thực cho người chăn nuôi và đóng góp vào sự phát triển dài hạn của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Chiến lược hợp tác giai đoạn 2026-2036 giữa hai đơn vị cũng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và từng bước đưa sản phẩm chăn nuôi Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.