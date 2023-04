Đầu tư chứng khoán ở Việt Nam ngóng tin từ Mỹ

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên 12/4 tạo nến đỏ giảm điểm nhẹ dưới mốc tham chiếu thể hiện sự giằng co, cân bằng giữa bên mua và bên bán. Xét về khung đồ thị giờ, sau khi tạo đáy thứ nhất và bật nảy trong phiên trước, 2 chỉ báo RSI và MACD đang suy yếu và có xu hướng quay trở lại tạo đáy thứ 2.

VN-Index hoàn toàn có thể điều chỉnh trở lại để kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.060 điểm. Các nhà đầu tư bám sát thị trường tại vùng điểm này, nếu lực cầu quay trở lại thì sẽ là cơ hội tốt để gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, điện, bất động sản.

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Trạng thái giằng co là xu hướng chính của VN-Index trong phiên giao dịch hôm qua. Kết phiên, chỉ số đóng cửa sát tham chiếu tại mốc 1.069 điểm với độ rộng thị trường cân bằng (190 mã tăng/188 mã giảm).

Dòng tiền thể hiện sự phân hóa khi chỉ tập trung vào một số mã thuộc nhóm điện, xây dựng và dầu khí. Ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện tại nhóm chứng khoán.

Quan sát đồ thị kỹ thuật, xu hướng thị trường chưa có sự thay đổi khi VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ 1.060-1.075 điểm. Đáng chú ý, thông tin CPI của Mỹ được công bố có thể gián tiếp tác động đến tâm lý thị trường phiên 13/4. Do đó, nhà đầu tư nên bám sát diễn biến chỉ số với hỗ trợ ngắn hạn tại mốc 1.055 điểm và kháng cự tại mốc 1.080 điểm.

Trong trường hợp lực cầu tham gia tốt, nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng với nhóm điện, dầu khí và nông nghiệp hoặc những cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị. Trái lại, nếu áp lực bán xuất hiện, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ các mã đang ở vùng nền hỗ trợ, chưa vi phạm nguyên tắc cắt lỗ song cần hạ bớt tỷ trọng với những mã chạm kháng cự và thể hiệu sự suy yếu.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, các chuyên gia kỳ vọng CPI tăng 0,2% so với tháng trước và 5,1% so với cùng kỳ. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,4% so với tháng trước và 5,6% so với cùng kỳ, đều khớp với dự báo.