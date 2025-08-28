Dấu ấn công nghệ của Nam A Bank trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cắt băng khai mạc triển lãm ngành ngân hàng (Ảnh: Nam A Bank).

Ngành ngân hàng Việt Nam góp mặt tại triển lãm với chủ đề "Ngành ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai". Gian trưng bày của ngành mang đến một bức tranh toàn diện về vai trò "huyết mạch" của nền kinh tế, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Gian triển lãm được chia thành 5 phân khu chuyên đề, bao gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành ngân hàng; Dấu ấn ngân hàng Việt Nam; Ngân hàng Việt Nam - niềm tin và tự hào; Đồng tiền Việt Nam - Khẳng định chủ quyền, đồng hành cùng phát triển đất nước; Dịch vụ ngân hàng hiện đại, tương tác trải nghiệm.

Tại sự kiện, Nam A Bank đã mang đến nhiều trải nghiệm về công nghệ ngân hàng tiên tiến được tích hợp trong hệ sinh thái số như: Ngân hàng số Open Banking (mở tài khoản EKYC, thanh toán xuyên biên giới qua mã QR tại các nước Campuchia, Lào, Thái Lan); Robot OPBA và các sản phẩm, dịch vụ nổi bật khác… đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ngân hàng cho biết sắp triển khai phiên bản core banking mới nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Hệ thống này giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao. Đồng thời, Nam A Bank sẽ cho ra mắt Open Banking Gen Z với định hướng tập trung vào giới trẻ, mang lại trải nghiệm ngân hàng số hiện đại và linh hoạt. Phiên bản này tập trung vào giao diện đơn giản, dễ sử dụng, khả năng cá nhân hóa cao và tích hợp nhiều dịch vụ tài chính đa dạng.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (bìa phải) - tham quan khu trải nghiệm Nam A Bank (Ảnh: Nam A Bank).

Song song đó, cùng với các ngân hàng thương mại, trong suốt hơn 3 thập kỷ phát triển, Nam A Bank đã góp phần quan trọng trong việc đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Ngân hàng cũng tích cực tham gia các chương trình tín dụng xanh, hợp tác với các quỹ và tổ chức quốc tế để thúc đẩy tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường. Nhiều năm qua Nam A Bank đã "xanh hóa" danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng. Ngân hàng tiếp tục đóng góp không nhỏ vào lĩnh vực tín dụng xanh, triển khai chuỗi giá trị tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Ngoài ra, Nam A Bank đã tham gia và xử lý thành công 3 quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt tại Đồng Nai và được NHNN đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân.

Khách tham quan gian hàng Nam A Bank tại triển lãm (Ảnh: Nam A Bank).

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Nam A Bank cũng tiên phong trong các hoạt động xã hội. Ngân hàng đã dành hàng trăm tỷ đồng triển khai nhiều chương trình, dự án hướng đến cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực trên khắp cả nước như: xây dựng cầu đường kết nối giao thông, ủng hộ thiên tai, dịch bệnh, xây dựng, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho người dân vùng khó…

Mới đây nhất, Nam A Bank đồng hành với tỉnh Điện Biên xây dựng Cột cờ A Pa Chải. Công trình không chỉ là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia thiêng liêng mà còn là điểm nhấn du lịch văn hóa, lịch sử, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Tham gia Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là một vinh dự lớn đối với Nam A Bank. Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thành tựu nổi bật trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững, khẳng định vai trò tiên phong đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực trong suốt hành trình 33 năm phát triển sẽ góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của nền kinh tế, tạo ra một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước”.