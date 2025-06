Dành nhiều ưu đãi lớn, VPBankSME đồng hành cùng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Doanh nghiệp SME do phụ nữ làm chủ được nhiều ngân hàng xác định là một trong những đối tượng ưu tiên cấp tín dụng cũng như các giải pháp hỗ trợ tài chính khác, trong đó có VPBank.

Từ năm 2017 đến nay, VPBankSME đã tiên phong hỗ trợ các doanh nghiệp nữ chủ thông qua nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như triển khai chương trình ưu đãi khoản vay, phát triển dòng thẻ tín dụng WE dành riêng cho doanh nghiệp nữ chủ với nhiều ưu đãi và đặc quyền, tổ chức chuỗi kết nối giao thương, tập huấn và khóa học online/offline nâng cao năng lực quản trị, cùng các tọa đàm ý nghĩa giúp nữ doanh nhân cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Kiên định với tầm nhìn và mong muốn đồng hành cùng các nữ doanh nhân, VPBankSME tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu giúp doanh nghiệp nữ chủ bứt phá, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai bằng việc ra mắt hàng loạt sản phẩm ưu đãi tiếp sức toàn diện cho nhóm doanh nghiệp này.

Mở rộng chính sách ưu đãi tài chính để doanh nghiệp nữ chủ phát triển bền vững

Để giải quyết vấn đề tiếp cận vốn - một trong những khó khăn lớn mà các doanh nghiệp phải đối mặt, VPBankSME xây dựng chính sách tăng hạn mức cho vay đối với các khoản vay tín chấp lên đến 20% so với quy định.

Với các khoản vay thế chấp, việc tăng tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản thêm 5% đã hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được khoản vay lớn hơn, tối ưu hóa khả năng sử dụng tài sản để huy động vốn.

Ngoài ra, khách hàng có thể tận dụng nguồn vốn ngắn hạn từ thẻ tín dụng WE với hạn mức tăng 20% so với các phân khúc khác. Thẻ tín dụng WE cũng vừa được nâng cấp chính sách hoàn tiền hấp dẫn hơn: hoàn 1% không giới hạn cho chi tiêu bảo hiểm, làm đẹp, mua sắm, ẩm thực; hoàn 0,5% không giới hạn cho chi tiêu giáo dục. Đi kèm là đặc quyền VIP như phòng chờ sân bay, Fast Track hay ưu đãi sân golf, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho nữ lãnh đạo.

Trong lĩnh vực số hóa, VPBankSME dành ưu đãi riêng cho cổng thanh toán EcomPay khi miễn phí 700.000 đồng/tháng, giảm 0,2% phí giao dịch, giảm đến 60% ký quỹ, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành khi kinh doanh trực tuyến. Bên cạnh đó, khách hàng mở tài khoản mới còn được tặng tài khoản số đẹp (như 9999, 6868, 8888…) trị giá 5 triệu đồng, miễn toàn bộ phí chuyển tiền trên NEOBiz, giảm đến 50% phí bảo lãnh và L/C, cùng ưu đãi tỷ giá ngoại tệ theo từng thời kỳ.

Gia tăng phối hợp đối tác xây dựng các dự án hỗ trợ nâng cao

Năm 2025, VPBankSME tiếp tục đồng hành cùng CARE Việt Nam trong sáng kiến Bừng Sáng (được hỗ trợ bởi Trung tâm Tăng trưởng Toàn diện Mastercard) triển khai dự án “Bệ phóng tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ”.

Dự án tập trung nâng cao kiến thức cho các nữ doanh nhân, nổi bật với khóa học online “Bứt phá kinh doanh cùng AI” giúp họ nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI vào quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Bên cạnh đào tạo online, dự án còn tổ chức các lớp học offline, tạo cơ hội kết nối, chia sẻ và học hỏi giữa các nữ doanh chủ và chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ, tài chính.

Không dừng lại ở đào tạo, dự án còn có các hỗ trợ thiết thực như: tài trợ bán hàng online cùng KOL, sản xuất video giới thiệu doanh nghiệp, tặng quà cho khách hàng nữ chủ lần đầu tiếp cận vốn từ VPBank... Những hoạt động này góp phần tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu giữa ngân hàng và khách hàng.

Thông qua 4 bệ phóng cốt lõi gồm tài chính, công nghệ, giao thương và kiến thức, VPBankSME và CARE Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hỗ trợ toàn diện cho các nữ doanh chủ, giúp họ tự tin bứt phá và chinh phục những giới hạn.

“Hiện nay VPBank có số lượng khách hàng doanh nghiệp nữ chủ chiếm khoảng 21,6% tổng khách hàng doanh nghiệp SME. Sự tin tưởng của đông đảo khách hàng là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, triển khai những sản phẩm, dịch vụ mang tính đột phá, hữu ích hơn nữa dành cho phân khúc khách này trong thời gian tới. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của VPBank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững”, đại diện VPBankSME chia sẻ thêm.

Theo các báo cáo cập nhật đến tháng 4/2024, khoảng 51% doanh nghiệp tại Việt Nam có ít nhất một phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, tỷ lệ này vượt trội so với mặt bằng nhiều quốc gia khác.

Trong khi đó, theo Báo cáo “Thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp thông qua tháo gỡ các rào cản” - Sách trắng về Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam do ADB và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp thực hiện - phụ nữ hiện sở hữu khoảng 20% doanh nghiệp SME đang hoạt động (tương đương hơn 105.000 doanh nghiệp).

Những con số này không chỉ thể hiện vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn cần được khai thác và hỗ trợ để đóng góp mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ hotline 1900 234 568 hoặc truy cập website: https://smeconnect.vpbank.com.vn/women-entrepreneur