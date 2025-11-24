BSR nỗ lực góp phần cùng tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

Năm 2025, Trung ương giao tỉnh Quảng Ngãi chỉ tiêu thu ngân sách 22.316 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, toàn ngành thuế Quảng Ngãi đã thu được 18.822,9 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán Trung ương và 78,3% dự toán tỉnh. Với tiến độ thu hiện nay, cơ quan Thuế ước tính tỉnh sẽ hụt khoảng 1.100 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với BSR thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách cho tỉnh (Ảnh: BSR).

Trong đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - tiếp tục là doanh nghiệp chủ lực đóng góp vào nguồn thu ngân sách tỉnh. Theo báo cáo của BSR, năm 2025, sản lượng các sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng mạnh, ước tổng doanh thu cả năm đạt hơn 140.000 tỷ đồng.

Năm 2025, BSR xây dựng kế hoạch nộp ngân sách nhà nước là 10.164 tỷ đồng, và dự kiến đến ngày 31/12 sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 9.527 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đề ra khoảng 636 tỷ đồng. Đại diện BSR chia sẻ nguyên nhân do giá dầu trên thị trường thấp hơn giá dầu dự toán thu ngân sách.

BSR cho biết, mặc dù nộp ngân sách tỉnh thấp hơn dự kiến, nhưng công ty sẽ nộp thuế xuất nhập khẩu cho ngân sách trung ương cao hơn dự toán khoảng 2.000 tỷ đồng. Như vậy, tính chung cả năm 2025, BSR vẫn hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách nhà nước theo dự toán được giao.

BSR dự báo, từ nay đến cuối năm, sẽ có những bất lợi về thời tiết, ảnh hưởng nhất định đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, BSR cam kết sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng BSR vượt qua khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công ty thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong nhiều năm qua, BSR luôn tiên phong đi đầu trong sản xuất kinh doanh, giữ vững vị thế là doanh nghiệp lớn của tỉnh và của quốc gia. Đại diện UBND tỉnh mong muốn trong thời gian còn lại của năm, BSR khắc phục bất lợi thời tiết, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó tổng giám đốc BSR Lê Mạnh Hùng khẳng định: “BSR luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu ngân sách từ BSR giảm so với dự toán là do yếu tố khách quan từ biến động giá dầu và thay đổi chính sách thuế”.

Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong vận hành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, BSR sẽ nỗ lực tối đa để cùng với tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025.