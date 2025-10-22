Đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS trên VPS SmartOne

Dấu ấn tăng trưởng vượt trội của VPS

VPS nổi lên giữa các công ty chứng khoán từ năm 2021 khi lần đầu tiên dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán trên cả 4 bảng xếp hạng HOSE, HNX, UPCOM và phái sinh.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III của VPS ghi nhận mức tăng trưởng cao ở các chỉ tiêu. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của VPS đã tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1.126 tỷ đồng. Doanh thu đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 73% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, VPS đã đạt lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ, tăng 52% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu duy trì ở mức hợp lý.

Tỷ lệ ROE năm 2024 của VPS đạt 22,2%. Đến quý III, ROE tiếp tục duy trì ở mức 24,4%, thể hiện khả năng sử dụng vốn hiệu quả của công ty.

Là một công ty chứng khoán có chiến lược rõ ràng đi kèm với tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán, thương vụ IPO của VPS được kỳ vọng hàng đầu trên thị trường năm 2025.

Hỗ trợ khách hàng đặt mua 24/7

Từ ngày 16/10 đến 6/11, nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu IPO của VPS qua hai hình thức chính là trực tuyến trên ứng dụng VPS SmartOne, tại tính năng đặt mua IPO VPS hoặc trực tiếp tại hội sở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS, cùng các đại lý phân phối cổ phiếu IPO của VPS.

Với hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng VPS SmartOne, nhà đầu tư có thể đặt mua cổ phiếu IPO của VPS bất cứ thời điểm nào và ở mọi lúc mọi nơi để đáp ứng nhu cầu cao từ nhà đầu tư.

Để đăng ký mua trên ứng dụng VPS SmartOne, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne.

Bước 2: Tại trang chủ ứng dụng, hiển thị pop-up thông báo “Mở đăng ký đặt mua cổ phiếu IPO CTCP Chứng khoán VPS”, ấn khám phá để tiếp tục.

Bước 3: Tại đây, người dùng đọc chi tiết về lộ trình IPO của VPS, cũng như giải đáp liên quan đến đăng ký mua và đặt cọc. Sau đó, ấn đăng ký mua để tiếp tục khi đủ số dư trong tài khoản.

Bước 4: Tại màn hình nhập thông tin đăng ký, chọn một trong hai hình thức đăng ký mua theo số lượng, theo số tiền, cùng số lượng đăng ký hoặc số tiền dự kiến.

Bước 5: Tại màn hình chọn người giới thiệu, người dùng có thể chọn theo gợi ý hoặc nhập ID của người giới thiệu khác.

Bước 6: Tại màn hình xác nhận thông tin, khách chọn đồng ý điều khoản, điều kiện.

Bước 7: Người dùng xác thực OTP và nhận được hiển thị thông báo đăng ký mua cổ phiếu IPO thành công.

Để tìm hiểu chi tiết hơn, nhà đầu tư tham khảo tại link sau: https://images.vps.com.vn/2025/files/huong-dan-dat-mua-ipo-vps-tren-ung-dung-vps-smartone-updated-16102025-f6f3.pdf