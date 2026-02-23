Dân công sở khoe lì xì ngày đi làm đầu năm, nhiều kiểu độc lạ

Ngày 23/2, tức mùng 7 Tết, các cơ quan, công sở trên cả nước đồng loạt trở lại làm việc trở lại. Trước đó, không ít doanh nghiệp đã tổ chức khai xuân từ mùng 6 Tết. Lãnh đạo tại nhiều đơn vị thường chuẩn bị những phong bao lì xì mang ý nghĩa lấy may dịp đầu năm.

Bên cạnh những khoản tượng trưng, không ít nhân viên chia sẻ số tiền nhận được khá hậu hĩnh, có người nhận tổng cộng tới vài triệu đồng chỉ trong ngày đầu trở lại làm việc.

Anh Dũng, nhân viên một doanh nghiệp viễn thông tại phường Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết anh đã được lãnh đạo và đồng nghiệp mừng tuổi lấy may ngay trong buổi sáng khai xuân. Theo anh, dù quê xa nhưng vẫn thu xếp quay lại thành phố đúng ngày đầu đi làm để "không lỡ lộc đầu năm".

"Từ sáng đến giờ, tôi đã nhận hơn 1,8 triệu đồng tiền lì xì từ các sếp và đồng nghiệp trong công ty. Vui nhất là không khí rộn ràng, ai cũng chúc nhau một năm mới thuận lợi", anh Dũng chia sẻ.

Bên cạnh hình thức trao phong bao trực tiếp cho từng nhân viên, không ít lãnh đạo doanh nghiệp còn tổ chức lì xì theo hình thức bốc thăm may mắn. Mỗi người lần lượt bốc thăm một phong bao với giá trị khác nhau, từ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng đến 200.000 đồng, thậm chí 500.000 đồng, tạo thêm không khí hào hứng trong ngày khai xuân.

Trong ngày làm việc đầu năm, lãnh đạo thường chuẩn bị những phong bao lì xì mang ý nghĩa lấy may (Ảnh: Hoài Nam).

Anh Nguyễn Minh, nhân viên một công ty công nghệ tại phường Yên Hòa (Hà Nội), cho biết hoạt động mừng tuổi nhân viên trong ngày làm việc đầu năm đã trở thành truyền thống được doanh nghiệp duy trì suốt nhiều năm qua.

Theo anh, ngay trong buổi sáng khai xuân, ban lãnh đạo tổ chức bốc thăm lì xì may mắn cho toàn thể nhân viên. “Dù giá trị không quá lớn nhưng đó là lộc đầu năm và cũng là lời chúc cho một năm làm việc thuận lợi", anh Minh chia sẻ.

Anh Minh kể ngoài 1,7 triệu đồng tiền lì xì nhận được trong buổi sáng khai xuân, anh dự định bỏ thêm tiền để mua 0,1 chỉ vàng lấy may đầu năm.

Trên mạng xã hội, ngay đầu giờ sáng, nhiều người cũng đã cập nhật hình ảnh và không khí ngày làm việc đầu năm. Đặc biệt, hoạt động mừng tuổi đầu năm tại nhiều ngân hàng tiếp tục thu hút sự quan tâm, khi mức lì xì dành cho cán bộ, nhân viên được đánh giá khá “hào phóng” so với mặt bằng chung.

Theo chia sẻ của một số nhân viên, ngoài lì xì từ lãnh đạo, nhiều chi nhánh còn có thêm khoản lì xì nội bộ theo phòng, ban. Tổng số tiền nhận được trong buổi sáng khai xuân có thể lên tới vài triệu đồng.

Một số nhân viên MB chia sẻ trên mạng xã hội việc được lì xì 100 cổ phiếu MBB trong ngày khai xuân. Nếu tính theo thị giá quanh ngày 23/2 với việc MB dao động khoảng 28.000 đồng/cổ phiếu, thì số cổ phiếu này có giá trị xấp xỉ 2,8 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Eximbank, một nhân viên cho biết từ 9h đã được mừng tuổi đầu năm bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản với số tiền 888.888 đồng - con số phong thủy mang ý nghĩa phát lộc, phát tài.

Không chỉ trao tiền mặt, một số doanh nghiệp còn chuẩn bị vé số truyền thống hoặc vé dự thưởng Vietlott để mừng tuổi nhân viên đầu năm. Những tấm vé được đặt trong phong bao đỏ, gửi gắm lời chúc may mắn và hy vọng “đổi vận” trong năm mới.