Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc rung chuông tại sàn chứng khoán Nasdaq

Theo phóng viên TTXVN tại New York, 9h30 sáng 17/11 theo giờ New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cùng hai đại diện tiêu biểu của giới trẻ Việt Nam đã rung chuông mở màn phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán Nasdaq, New York, Mỹ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: TTXVN).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang được mời rung chuông là sự kiện Nasdaq tổ chức trước thềm vòng chung kết VietChallenge 2022 sẽ được tổ chức tại sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới này.

VietChallenge là cuộc thi được giới khởi nghiệp Việt Nam và thế giới biết đến là một cuộc thi kêu gọi vốn lớn nhất dành cho những công ty startup gốc Việt trên toàn thế giới.

Năm nay, cùng sự kết hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc Gia (NIC) trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, vòng chung kết VietChallenge sẽ được tổ chức vào ngày 2/12/2022 tại sàn chứng khoán Nasdaq, ngay trên Quảng Trường Thời Đại (Times Square) danh tiếng ở New York, Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của TTXVN tại sự kiện, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng đây là dịp hết sức đặc biệt dành cho cuộc thi khởi nghiệp dành cho các doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh: "Sự kiện này rất có ý nghĩa bởi như vậy cuộc thi được công bố, quảng bá với toàn thế giới, qua đây thể hiện rõ tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ; cho thấy sự nỗ lực, nhiệt huyết của các doanh nghiệp trẻ muốn đổi mới, sáng tạo của giới trẻ Việt Nam cũng như cộng đồng Việt Nam tại Mỹ."

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng cuộc thi hàng năm của VietChallenge sẽ thành công tốt đẹp, đem lại những cơ hội tiềm năng rất lớn cho các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư tại Mỹ cũng như cho tiềm năng phát triển của bản thân các doanh nghiệp.

Cô Mai Phan Zymaris, Chủ tịch VietChallenge, cho biết cô và những người Việt trẻ khác tại Mỹ cảm thấy có được sự ủng hộ hết mình của Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam đối với các hoạt động của tuổi trẻ có yếu tố tích cực cho cộng đồng.

Anh Vũ Khương Duy, Giám đốc chiến lược của VietChallenge, chia sẻ cảm giác vinh hạnh, tự hào khi là một người trẻ Việt có cơ hội được rung chuông tại sàn Nasdaq cùng với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, khẳng định sự kiện mang lại niềm hy vọng mới cho tương lai của Việt Nam, tương lai của nước nhà.

Cuộc thi khởi nghiệp VietChallenge đã được tổ chức từ năm 2015, thu hút hơn 800 công ty khởi nghiệp đến tranh tài từ hơn 20 quốc gia khác nhau.

Ngoài giải thưởng, VietChallenge kết nối các thí sinh với hơn 80 chuyên gia, cố vấn và doanh nhân trong mạng lưới quốc tế.

Theo Hải Vân - Vũ Hiếu

TTXVN