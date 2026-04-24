Đãi ngộ nhân sự, thu hút nhân tài, ABBank chuẩn bị nền tảng để bứt phá

Củng cố đội ngũ

Vào cuối tháng 3, ABBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và gần 52 triệu cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Chị Thu Hương, người đã có gần 7 năm làm việc tại Hội sở của ABBank chia sẻ, chị đã được quyền mua hơn 25.000 cổ phiếu trong đợt phát hành kể trên.

Cùng với lần được mua vào năm 2021, chị Hương đã có một lượng cổ phiếu nhất định, chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà trong 2 năm tới. “Tôi cảm thấy những nỗ lực đã được ghi nhận xứng đáng và càng có động lực để cố gắng và gắn bó với ngân hàng”, chị Hương chia sẻ.

Theo tài liệu chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sắp diễn ra, ABBank dự kiến tiếp tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, đợt 3 là phát hành 96 triệu cổ phiếu ESOP. Trong số này sẽ có 77 triệu cổ phiếu bán cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; 19 triệu còn lại sẽ thưởng cho người lao động.

Trong năm 2026, trên nền tăng trưởng cao đã đạt được vào năm 2025, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử phát triển 30 năm của nhà băng này và gấp nhiều lần con số đã đạt được trong vòng 5 năm trở lại đây.

Ông Phạm Phú Công - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực ABBank cho biết: “Trong chiến lược phát triển dài hạn, ABBank nhất quán định hướng gắn chính sách nhân sự với hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Trọng tâm không chỉ là thu hút và giữ chân nhân tài, mà là xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất bài bản - nơi năng lực được phát triển, kết quả được đo lường minh bạch và hiệu quả được quản lý liên tục. Trong cấu trúc đó, ESOP đóng vai trò là cơ chế gắn kết lợi ích dài hạn, tạo động lực để mỗi cá nhân gắn bó và đồng hành cùng sự tăng trưởng bền vững của ABBank”.

ABBank chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới (Ảnh: ABBank).

Ông Phạm Phú Công nhấn mạnh, lãnh đạo ABBank đã nhiều lần khẳng định, nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực là yếu tố nền tảng, quan trọng để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới.

Gần 4.000 cán bộ nhân viên tại hơn 165 điểm giao dịch trên toàn quốc của ABBank đang tiếp tục được tổ chức lại thông qua hàng loạt giải pháp đào tạo - phát triển, ứng dụng công nghệ và cơ chế lương thưởng.

Đây là các giải pháp đã được triển khai từ năm 2025 và tạo ra những thay đổi lớn. Năng suất lao động theo lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng gấp 5 lần và thu nhập bình quân của người lao động tăng 30% so với giai đoạn 2023-2024.

Thu hút thêm nhân tài

Song song với các giải pháp củng cố đội ngũ, ABBank cũng đang tích cực tìm kiếm và thu hút nhân tài để có thêm nguồn nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là các vị trí quản lý, điều hành tại đơn vị kinh doanh, sẵn sàng nền tảng cho giai đoạn bứt tốc.

“Trong ngành tài chính - ngân hàng, thu hút nhân tài không chỉ dừng ở thu nhập, mà ở khả năng tạo ra môi trường mà kết quả đóng góp được ghi nhận rõ ràng và cơ hội phát triển gắn chặt với hiệu quả công việc. ABBank đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hệ thống quản trị hiệu suất xuyên suốt, tạo dư địa phát triển thực chất cho những nhân sự sẵn sàng tạo khác biệt”, ông Phạm Phú Công chia sẻ.

Đồng thời, để giữ chân nhân tài, ABBank tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ theo nguyên tắc gắn chặt thu nhập với hiệu quả kinh doanh và mức độ đóng góp của từng cá nhân, đơn vị. Khi ngân hàng tăng trưởng tốt, người lao động cũng được chia sẻ thành quả thông qua các cơ chế thưởng và các chương trình khuyến khích dài hạn.

Năm 2025 là lần đầu tiên trong gần 10 năm trở lại đây ABBank thực hiện thưởng giữa năm, tạo động lực thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc, hoàn thành kế hoạch kinh doanh những tháng tiếp theo.

ABBank kiến tạo môi trường làm việc với những nền tảng quản trị và công nghệ tiên tiến, hiện đại; khuyến khích đổi mới và trao quyền để khai thác năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh của đội ngũ nhân sự, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ.

Trong cơ cấu nhân sự hiện tại, nhân sự Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) chiếm khoảng 24% và nhóm Gen Y2 (sinh năm 1990 - 1996) chiếm khoảng 35%.

“Chúng tôi xây dựng đội ngũ dựa trên hiệu quả, nơi mọi đóng góp đều được đo lường, quản lý và phát triển liên tục. Đây là nền tảng để ABBank triển khai chiến lược và bứt phá trong giai đoạn mới”, đại diện ABBank nhấn mạnh.

Chiến lược nhân sự đồng bộ giúp ABBank tạo đà cho giai đoạn tăng tốc (Ảnh: ABBank).

Trong bối cảnh ngành ngân hàng cạnh tranh, nguồn nhân lực đang trở thành lợi thế quyết định. Với chiến lược đồng bộ từ đãi ngộ, đào tạo đến cơ chế gắn kết lợi ích dài hạn, ABBank từng bước xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi các mục tiêu tăng trưởng cao, qua đó tạo nền tảng cho giai đoạn bứt tốc và phát triển bền vững trong thời gian tới.