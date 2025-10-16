Đại hội cổ đông bất thường của Chứng khoán SBSI phê duyệt phương án tăng vốn

Theo đó, đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo nguyện vọng cá nhân.

Cụ thể, ông Luyện Quang Thắng, ông Nguyễn Quang Anh và ông Phạm Hoàng Hải thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT. Ông Đỗ Đức Lộc, bà Đinh Thị Lan Anh và bà Lê Thị Giang cũng được miễn nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của SBSI diễn ra sáng ngày 14/10 (Ảnh: SBSI).

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh nhiệm kỳ 2024-2029. Danh sách ứng cử viên được thông qua bao gồm ông Hồ Lê Việt Hưng, ông Nguyễn Tiến Đức, ông Dương Văn Cường, bà Hoàng Thanh Tâm cho vị trí thành viên HĐQT. Bà Lê Cẩm Thúy được bầu giữ chức thành viên HĐQT độc lập.

Ông Trần Quang Khánh, bà Lại Thanh Mai và bà Dương Thị Thanh được bầu vào ban kiểm soát. Việc bổ sung đội ngũ mới với nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển kinh doanh.

Thành viên mới của HĐQT, ban kiểm soát SBSI nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội (Ảnh: SBSI).

Một nội dung quan trọng được phê duyệt trong đại hội này là phương án tăng vốn điều lệ. Theo đó, Stanley Brothers dự kiến phát hành thêm tối đa 166,1 triệu cổ phiếu phổ thông, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty lên mức tối đa 200 triệu cổ phiếu.

Việc tăng vốn này là bước đi then chốt để Stanley Brothers có thể mở rộng quy mô, đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin), hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán - những lĩnh vực tiềm năng thúc đẩy lợi nhuận cho công ty.

Phương án phát hành cổ phiếu được triển khai theo hình thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành, có năng lực tài chính, có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của SBSI.

Giá chào bán sẽ được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận, với mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất. Các cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã giao quyền cho HĐQT trong việc xử lý phần cổ phiếu chưa bán hết sau đợt phát hành, có thể lựa chọn hủy bỏ phần cổ phiếu này hoặc chào bán tiếp cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác đủ điều kiện theo tiêu chí lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển công ty.

Dự kiến, đợt phát hành sẽ được tiến hành trong giai đoạn năm 2025-2026, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với diễn biến và điều kiện thị trường.

Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) thành lập năm 2008, tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn cầu. Trải qua 17 năm hoạt động và phát triển, SBSI là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn như KPMG, IFC, Bitagco, Vietcombank, BIDV, ViettinBank…

Với sự tham gia của những lãnh đạo giàu chuyên môn và kinh nghiệm, SBSI cho biết đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, tiên phong sáng tạo những sản phẩm - dịch vụ hiện đại, toàn diện, từ đó mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng, cổ đông và đối tác.