Đại gia chi 6.000 tỷ đồng đầu tư "thiên đường bò sữa" ở Gia Lai

Tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025 mới đây, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Gia Lai về việc hợp tác toàn diện, tăng cường đầu tư để đưa nơi đây trở thành trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai.

Hai bên hướng tới xây dựng Gia Lai thành “thiên đường bò sữa” và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đến nay, tổng vốn tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp này tại Gia Lai đã đạt hơn 4.500 tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng cho trang trại và 1.500 tỷ đồng cho nhà máy chế biến sữa.

Trong giai đoạn mới, công ty có kế hoạch sẽ tiếp tục đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng để mở rộng quy mô trang trại, nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất lớn, đạt chuẩn thế giới.

Nhiều “đại gia” cũng đã và đang chi mạnh để đầu tư mở rộng trang trại bò sữa.

Trước đó, tại chương trình thăm Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã cổ phiếu: VNM) cũng công bố quyết định tăng vốn đầu tư cho dự án Tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào lên 85,2 triệu USD (khoảng 2.170 tỷ đồng).

Một tập đoàn sữa lớn khác là TH Group cũng đẩy mạnh mở rộng, khi nhận thức được ngành sữa trong nước đang phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu sữa bột nhập khẩu. Đến nay, đơn vị này đang sở hữu đàn bò sữa tiệm cận 70.000 con, năng suất toàn đàn bình quân là 35 lít sữa/ngày/con.

Theo dự thảo phát triển ngành sữa Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ tiêu cho ngành phải đạt tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm khoảng 12-14%/năm. Trong đó, sữa tươi nguyên liệu trong nước đáp ứng khoảng 70-72% nhu cầu của ngành chế biến sữa trong nước. Song song, phấn đấu mức tiêu thụ bình quân sữa và sản phẩm sữa đạt khoảng 40 lít/người/năm.

Tầm nhìn đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5-6%/năm. Sản lượng sữa nước chế biến đạt khoảng 7.500 triệu lít/năm, sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 6.200 triệu lít/năm. Cùng với đó, phấn đấu mức tiêu thụ bình quân sữa và sản phẩm sữa đạt khoảng 70 lít/người/năm.

Đề án cũng nhấn mạnh phải từng bước nâng cao số lượng bò sữa trong nước nhằm tận dụng tối đa lợi thế đất nước nông nghiệp, tăng sản lượng nguồn sữa tươi nguyên liệu chế biến trong nước nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu sản phẩm sữa và nguyên liệu chế biến sữa.