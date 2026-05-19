Dabaco, Hòa Phát lãi 1.000 tỷ từ nuôi heo, đại gia Vũ Văn Tiền nhập cuộc

Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền được biết sắp rót hàng nghìn tỷ đồng vào chăn nuôi, trồng trọt. Cụ thể, ngày 14/5, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Geleximco để nghe báo cáo đề xuất dự án đầu tư vào tỉnh của công ty với đối tác là Công ty cổ phần Tập đoàn thực phẩm Nông - Lâm - Ngư nghiệp Đức Khang Tứ Xuyên.

Liên doanh này đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi heo, gia cầm công nghệ cao kết hợp trồng chè. Tổng diện tích của dự án khoảng 552,8ha, vốn đầu tư dự kiến 300 triệu USD, tương đương 7.854 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn từ năm 2027-2035, có thể giải quyết việc làm cho khoảng 1.400 lao động địa phương.

Geleximco vốn được biết đến là một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hạ tầng - bất động sản, thương mại dịch vụ và tài chính ngân hàng (Ngân hàng An Bình, Chứng khoán An Bình). Hiện, tập đoàn này có quy mô tổng tài sản lên tới 80.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm vượt 20.000 tỷ đồng.

Nếu dự án được chấp thuận triển khai, Việt Nam sẽ có thêm “đại gia” lấn sân vào ngành chăn nuôi sau Tân Long, Hòa Phát, Thaco, Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Thiện Group…

Thực tế, nông nghiệp nói chung và chăn nuôi heo nói riêng được ví là "mỏ vàng". Việt Nam hiện là quốc gia tiêu thụ thịt heo lớn thứ 4 thế giới với mức bình quân khoảng 37kg/người/năm (theo số liệu cuối năm 2024 của Cục Chăn nuôi và Thú y). Nếu tính thêm nhu cầu lớn về các thực phẩm khác như bò, gà hay thủy sản, thị trường nội địa thực sự là "mảnh đất vàng" đầy sức hút đối với các đại gia ngành chăn nuôi.

Bất chấp những thử thách về dịch bệnh, các doanh nghiệp chăn nuôi vẫn lãi đều hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý tại Nông nghiệp Hòa Phát của “vua thép” Trần Đình Long, năm qua mảng chăn nuôi mang về hiệu suất lợi nhuận gấp 4 lần mảng thép.

Cụ thể, Nông nghiệp Hòa Phát năm qua ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng mảng chăn nuôi heo đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 47% so với năm 2024. Biên lợi nhuận của mảng này cao đáng chú ý, khi chỉ chiếm 41% tổng doanh thu bán hàng nhưng lại đóng góp tới 67% tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty. Tương ứng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của mảng chăn nuôi heo lên tới 83% - gấp 4 lần mảng thép (chỉ đạt 23%).

Thu nghìn tỷ đồng lãi từ nuôi heo còn có CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) của ông Nguyễn Như So. Lũy kế năm 2025, Dabaco đạt lợi nhuận sau thuế 1.507 tỷ đồng, tăng 96% mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Nông nghiệp BaF (mã chứng khoán: BAF) thì dự kiến lợi nhuận tăng gấp 5 lần trong năm 2026, lên hơn 700 tỷ đồng. Năm nay, công ty của ông Trương Sỹ Bá dự kiến đầu tư mở rộng đàn mạnh mẽ, song song triển khai chung cư nuôi heo đầu tiên tại Việt Nam.

Quý I, BaF ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 210 tỷ đồng; lợi nhuận công ty tăng tốt nhờ giá heo hơi tăng lên khoảng 70.000 đồng/kg, so với mức chỉ 55.000 đồng/kg hồi quý IV/2025.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) của bầu Đức cũng lãi nghìn tỷ đồng trở lại nhờ nông nghiệp. Hiện, công ty này trồng chuối, sầu riêng, nuôi heo, nuôi dâu tằm và đang mở rộng trồng thêm cà phê…