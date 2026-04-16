Tỷ phú Trần Đình Long nuôi heo lãi 1.000 tỷ đồng, biên lãi gấp 4 làm thép

Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA) hé lộ mức sinh lời cao của mảng chăn nuôi heo. Thậm chí, biên lãi lĩnh vực nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long còn cao hơn cả biên lợi nhuận của mảng cốt lõi là thép.

Cụ thể, Nông nghiệp Hòa Phát năm qua ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng mảng chăn nuôi heo đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 47% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận của mảng này cao đáng chú ý, khi chỉ chiếm 41% tổng doanh thu bán hàng nhưng lại đóng góp tới 67% tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty. Tương ứng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của mảng chăn nuôi heo lên tới 83%.

Với ngành thép, năm qua, Thép Hòa Phát thu về 146.318 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 27.166 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ suất ROE của mảng này đạt khoảng 23,2%. Như vậy, dù quy mô doanh thu và lợi nhuận tuyệt đối thấp hơn nhiều lần, nhưng mảng chăn nuôi lợn lại có hiệu suất sinh lời trên mỗi đồng vốn cao gấp 3,6 lần so với ngành công nghiệp nặng cốt lõi là thép.

Tổng sản lượng lợn xuất chuồng năm qua là 660.000 con bao gồm lợn thương phẩm (loại 100kg) đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với cùng kỳ; lợn giống (loại 10kg) đạt gần 280.000 con, tăng 39,5%. Công ty này đang duy trì đàn nái giống quy mô 25.000 con, đứng trong Top 10 doanh nghiệp có quy mô đàn lợn nái lớn nhất cả nước.