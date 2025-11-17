Cyber Connect 2025: Sự kiện công nghệ thông tin liên ngành lần đầu tổ chức

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Cyber Connect 2025 - Chương trình Kết nối Công nghệ do Kiểm toán Nhà nước tổ chức - đã diễn ra với sự tham dự của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng cùng hơn 20 đơn vị, 500 đại biểu, vận động viên và khách mời. Chương trình đánh dấu lần đầu tiên hoạt động kết nối cộng đồng công nghệ thông tin của các Bộ, ban, ngành được tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh Cyber Connect 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: SAV).

“Kiểm toán Nhà nước, với nhiệm vụ bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình tài chính công, càng phải tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển cộng đồng công nghệ trong ngành, đồng thời lan tỏa tinh thần đến các cơ quan khác”, ông Bùi Quốc Dũng nêu.

Theo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Cyber Connect 2025 là sân chơi để kết nối, sáng tạo và chia sẻ, tạo môi trường cho đội ngũ công nghệ trong khu vực công gặp gỡ, học hỏi và truyền cảm hứng. Đây cũng là bước tiếp theo hướng tới xây dựng một cộng đồng công nghệ thông tin liên ngành đoàn kết, vững mạnh và tiên phong trong hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh sự kiện sáng 15/11 (Ảnh: SAV).

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng kỳ vọng Cyber Connect 2025 sẽ trở thành hoạt động thường niên với quy mô lớn, nội dung công nghệ phong phú hơn và bắt kịp xu hướng thế giới. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cam kết đơn vị này sẽ đồng hành để xây dựng cộng đồng công nghệ thông tin khu vực công gắn kết và bứt phá.

Điểm nhấn của Cyber Connect 2025 là cuộc thi AI Melody, nơi 4 tác phẩm xuất sắc được trình diễn tại gala, thể hiện sức sáng tạo và khả năng bắt nhịp nhanh với xu hướng AI của khối công nghệ thông tin Nhà nước.

Tại sự kiện, Kiểm toán Nhà nước cũng giới thiệu ấn phẩm “Ứng dụng AI - Chuyển đổi số trong ngành Kiểm toán: Đột phá sáng tạo”, gửi tới đại biểu Quốc hội nhằm lan tỏa các giải pháp ứng dụng AI trong kiểm toán và nhận diện cơ hội, thách thức của chuyển đổi số trong ngành.

Chương trình còn có các hoạt động thể thao gồm Pickleball và kéo co, thu hút đông đảo đơn vị công nghệ thông tin từ nhiều Bộ, ngành và cơ quan trung ương tham gia...