Cuối cùng ngân hàng đã bán được du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết để trừ nợ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC mới đây đã ban hành nghị quyết về việc giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS).

Theo tờ trình, FLC đã nhận được thông báo từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào tháng 10/2024 rằng đã bán thành công tài sản đảm bảo là du thuyền FLC Albatross với giá 23,65 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bắt buộc, BIDV thực hiện thu nợ gốc từ tiền bán đấu giá tài sản là 22,8 tỷ đồng.

Du thuyền FLC Albatross mang biển kiểm soát HN-2014, do FLC sở hữu, từng được thế chấp tại BIDV Chi nhánh Quy Nhơn. Đây là mẫu Galeon 660 Fly đóng tại Ba Lan năm 2017, dài 21,95m, rộng 5,25m, có sức chứa 12 người với 4 phòng ngủ. Tài sản này từng được BIDV thu giữ để xử lý nợ xấu và đưa ra đấu giá nhiều lần.

Từ lần đầu rao bán tháng 11/2022 với giá khởi điểm 36 tỷ đồng, đến lần đấu thứ 7 vào tháng 1/2024 giá đã giảm còn 23,294 tỷ đồng, tức thấp hơn gần 13 tỷ đồng so với ban đầu. Dù vậy, sau 7 lần đấu giá, du thuyền vẫn không có người mua và sau đó hợp đồng đấu giá giữa BIDV Quy Nhơn và Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp bị thanh lý.

Tài sản này gắn liền với chuỗi xử lý nợ sau khi cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt giam về các tội "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán", kéo theo hàng loạt tài sản liên quan được các ngân hàng đưa ra phát mại để thu hồi nợ.

Du thuyền FLC Albatross neo tại TP Thủ Đức trong thời gian chờ đấu giá hồi tháng 11/2022 (Ảnh: Minh Pháp).

Bên cạnh thông báo bán thành công du thuyền, Tập đoàn FLC công bố tiếp tục thay Công ty Faros thực hiện nghĩa vụ tài chính, trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) với tổng số tiền 62,6 tỷ đồng (bao gồm các khoản nhận nợ từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025).

Khoản nợ này sẽ được Faros hoàn trả cho FLC trong tối đa 36 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ theo lộ trình 5 đợt.

Cụ thể, đợt đầu tiên thanh toán 23,65 tỷ đồng vào ngày 21/10/2024; đợt hai trả 10 tỷ đồng vào ngày 6/12/2024; đợt ba trả 2 tỷ đồng vào ngày 31/12/2024; tiếp đến trả 2 tỷ đồng vào ngày 16/1/2025 và cuối cùng trả 24,95 tỷ đồng vào ngày 18/2/2025.

Trước đó, tháng 9/2022, BIDV Quy Nhơn cũng thu giữ tài sản bảo đảm là siêu xe Rolls-Royce 5 chỗ biển số 30F-187.88 của Công ty FLC Faros để xử lý nợ và đấu giá khởi điểm 10 tỷ đồng.

Tháng 4/2023, chiếc xe này đã về tay một người ở Đồng Nai tại phiên đấu giá lần thứ 6 với mức đấu giá thành công không được tiết lộ.

Ngoài chiếc Rolls-Royce nói trên, một chiếc Rolls-Royce khác của ông Trịnh Văn Quyết cũng từng bị Ngân hàng Phương Đông (OCB) thu giữ để đảm bảo thu hồi nợ đối với khoản vay của Công ty FLC Land.

Chiếc xe này từng được OCB rao bán với giá 28 tỷ đồng, nhưng sau đó đã sang tay cho một showroom ô tô tại Đồng Nai với giá 16,6 tỷ đồng trong lần đấu giá thứ 7, diễn ra vào tháng 5/2023.