Cuộc thi "Solve For Tomorrow 2023" gây ấn tượng với những thay đổi bất ngờ

Thêm kênh đào tạo cho thí sinh và đội ngũ giáo viên

Một trong những điểm nhấn đặc biệt khiến Solve for Tomorrow trở nên khác biệt và tầm vóc hơn so với các sân chơi công nghệ khác dành cho giới trẻ là do chương trình đào tạo trực tuyến với kho kiến thức STEM (viết tắt từ tên tiếng Anh của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và kỹ năng mềm. Tất cả được truyền đạt một cách trực quan sinh động bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Nếu như ở mùa thi trước, các thí sinh chỉ được đào tạo trực tuyến thông qua video đăng tải trên website chương trình, thì năm nay, hình thức này sẽ được mở rộng trên nền tảng Zoom.

Cũng với hình thức mở rộng này, thí sinh sẽ có thêm nhiều buổi thảo luận cùng nhau, qua đó lan tỏa niềm đam mê công nghệ và khuyến khích giới trẻ phát huy tài năng của mình thông qua những ý tưởng mới mẻ.

Ban tổ chức đánh giá, điều này cũng đồng thời giúp thí sinh tiếp thu kiến thức STEM và các kỹ năng mềm nhanh chóng, hiệu quả hơn nhờ tăng tính tương tác giữa ban cố vấn và các thí sinh, cũng như mang lại cơ hội thực hành kiến thức đã học ngay tại buổi học.

Chương trình đào tạo trực tuyến được nâng cấp nhằm tăng tính tương tác khi học tập (Ảnh: Solve for Tomorrow).

Không chỉ với các buổi đào tạo dành cho thí sinh, phần đào tạo dành cho giáo viên hướng dẫn cũng sẽ được thực hiện trên Zoom, nhằm giúp giáo viên cập nhật kiến thức về công nghệ tốt hơn. Từ đó, các thầy cô có thể định hướng cho học sinh của mình, hướng dẫn các em hoàn thiện ý tưởng, dự án sáng tạo một cách tốt nhất.

Các thí sinh sẽ được nhận sự hướng dẫn và đồng hành bởi các giáo viên (Ảnh: Solve for Tomorrow).

Nâng giải thưởng lên mức chưa từng có

Với sự hậu thuẫn bởi nhà công nghệ hàng đầu Hàn Quốc - Samsung, giải thưởng mùa thứ 5 của Solve for Tomorrow có tổng giá trị lên đến 8 tỷ đồng.

Ban tổ chức kỳ vọng, với kế hoạch nhân đôi quy mô, cuộc thi dự kiến thu hút hơn 2.000 ý tưởng gửi về chương trình trong vòng sơ khảo. Tất cả không nằm ngoài mục tiêu thúc đẩy và trao quyền cho thế hệ trẻ đưa ra các sáng kiến, giải pháp công nghệ đột phá, hữu ích cho đời sống và có thể giải quyết những vấn đề xã hội hiện hữu.

Với giải thưởng gần 8 tỷ đồng, Solve for Tomorrow mang đến động lực cho giới trẻ yêu công nghệ (Ảnh: Solve for Tomorrow).

Cơ cấu giải thưởng của Solve for Tomorrow trong mùa thi năm nay còn được bổ sung thêm giải thưởng dành cho trường của 2 đội thi quán quân. Theo đó, Samsung sẽ xây dựng tại mỗi trường có đội thi đạt giải nhất một phòng lab STEM trị giá một tỷ đồng.

"Với phòng lab được trang bị đầy đủ công nghệ, hỗ trợ cho việc dạy, học và thực hành STEM, Samsung hy vọng không chỉ thí sinh của đội thi mà tất cả học sinh yêu thích công nghệ kỹ thuật trong trường đều có thể tiếp cận những kiến thức, kỹ năng nền tảng về STEM. Qua đó, các em có thể tự mình sáng tạo ý tưởng và nuôi dưỡng đam mê công nghệ, mang đến những giải pháp hữu ích trong tương lai. Quyết định đầu tư vào giải thưởng ý nghĩa này cũng một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Samsung trong việc hỗ trợ và thúc đẩy giáo dục STEM đến giới trẻ Việt", đại diện hãng điện tử này chia sẻ.

Đội thi đạt giải nhất sẽ mang về một phòng lab STEM trị giá một tỷ đồng cho trường của mình (Ảnh: Solve for Tomorrow).

Với hơn 15 năm gắn bó và không ngừng nỗ lực tại Việt Nam, đại diện Samsung cho biết, không chỉ hướng đến việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, mà còn luôn tâm niệm xây dựng và đóng góp cho một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn. Solve for Tomorrow, là một trong những chương trình CSR của Samsung, không chỉ nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ tương lai tự tin làm chủ trong kỷ nguyên mới, còn đóng góp vào tầm nhìn phát triển của Samsung tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - ông Choi Joo Ho - đã khẳng định cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trẻ trong việc lĩnh hội kiến thức STEM, phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề trên mọi mặt đời sống. Điều này chính là giá trị cốt lõi mà Solve for Tomorrow hướng đến.