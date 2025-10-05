Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tham gia livestream bán bánh Trung thu

Tối 3/10, phiên livestream "Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi" được phát sóng trên kênh TikTok "Hoàn Kiếm vươn mình" thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Không chỉ là một buổi phát sóng trực tuyến mang tính quảng bá, sự kiện còn gây chú ý khi có sự tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý và chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, trong phiên livestream có sự xuất hiện của ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Theo đó, ông Linh tham gia giới thiệu các sản phẩm bánh Trung thu, trực tiếp trải nghiệm và đánh giá các vị bánh nướng nhân cốm, nhân đậu xanh hạt sen…

Thậm chí ông Linh còn thương lượng với nhãn hàng giảm giá sản phẩm trong phiên livestream để người tiêu dùng mua với giá tốt hơn. Ông Linh khẳng định sự có mặt của mình xuất phát từ tình yêu với những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay bảo tồn và phát huy các sản phẩm đặc sản địa phương.

Ngoài Cục trưởng Trần Hữu Linh, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng xuất hiện trong phiên livestream để giới thiệu về sản phẩm tò he và tổ chức mini game cho người xem.

Sự kiện tối 3/10 không phải là trường hợp đơn lẻ. Thời gian gần đây, xu hướng lãnh đạo cơ quan nhà nước tham gia livestream để quảng bá sản phẩm đang dần trở nên phổ biến, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và quảng bá đặc sản vùng miền trên nền tảng số. Đây được xem là cách làm mới mẻ, khi cơ quan quản lý không chỉ ban hành chính sách mà còn trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tham gia livestream quảng bá bánh Trung thu (Ảnh: Chụp màn hình).

Thực tế đã chứng minh tính hiệu quả của hình thức này. Điển hình, trong chuỗi hoạt động “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn” hồi tháng 7, ông Phạm Văn Thịnh - khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) - đã tham gia một buổi livestream bán hàng.

Trước ống kính, ông giới thiệu về vải thiều - đặc sản trứ danh của địa phương, trả lời trực tiếp các câu hỏi của người tiêu dùng và hỗ trợ “chốt đơn”. Kết quả, chỉ trong một phiên phát sóng, hơn 54 tấn vải thiều đã được bán ra nhờ sức lan tỏa của kênh trực tuyến.

Không chỉ dừng ở yếu tố hình thức, hoạt động này còn cho thấy sự chuyển mình của cơ quan quản lý trong việc tiếp cận các nền tảng số, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong công cuộc chuyển đổi số thương mại, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.