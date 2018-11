Cửa hàng xăng dầu tư nhân "quên" giảm giá hòng móc túi khách hàng

Cửa hàng xăng dầu Nghi Phú 2 nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, liên Bộ Công Thương-Tài chính có quyết định giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu từ 15h00 ngày 6/11. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.082 đồng/lít về mức giá bán lẻ 19.600 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 1.138 đồng/lít về mức 21.065 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 67 đồng/lít còn 18.544 đồng/lít; Giá dầu hỏa giữ không thay đổi so với kỳ điều hành trước là 17.086 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định giá, vẫn ở mức 15.694 đồng/kg. Theo quy định, các cơ sở kinh doanh xăng dầu phải điều chỉnh giá theo thời gian trên.

Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, cửa hàng xăng dầu Nghi Phú 2, tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An vẫn “quên” điều chỉnh giá. Đồng thời các khách hàng vào bơm xăng tại đây vẫn phải trả tiền theo mức giá cũ.

Hơn 17h ngày 6/11, tại cột xăng RON92 giá bán vẫn là 21.090 đ/lít.

Theo ghi nhận đến hơn 17h ngày 6/11 trên bảng giá cây xăng của đơn vị này vẫn giữ nguyên mức giá cũ như xăng E5 RON92 giá 21.090đ/1 lit, xăng RON 95 giá 21.465/1 lít… Trong khi đó, nhiều khách không để ý đến đơn giá vẫn phải móc hầu bao để trả theo mức giá trước đó.

Sau đó, phóng viên liên lạc với Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phóng viên nhận được đề nghị giữ lại những hình ảnh liên quan để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 17h34’ cùng ngày có một người đàn ông đến các trụ xăng điều chỉnh giá theo quy định. Như vậy trong suốt nhiều giờ liền cửa hàng xăng dầu trên vẫn “quên” giảm giá, ngang nhiên “móc túi” khách hàng.

Nguyễn Phê