Cửa hàng vàng đầu tiên của Bảo Tín Mạnh Hải ở TPHCM

Đến 8h30, 300 suất mua loại 0,1 chỉ đã được phát hết. Phân khúc 0,1 chỉ Tiểu Kim Cát với bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng (Tùng - Cúc - Trúc - Mai) những ngày qua bán rất chạy ở Bảo Tín Mạnh Hải.

“Tôi chờ mua loại 0,1 chỉ vì có mức giá vừa tầm, lại được miễn phí tiền công chế tác. Mỗi tháng trích ra một khoản thu nhập để mua, xem như của để dành. Nhờ vậy, tôi vẫn sở hữu vàng 24K với ngân sách dưới 2 triệu đồng”, Minh Hà, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết.

Nhiều người chờ mua vàng loại 0,1 chỉ Tiểu Kim Cát của Bảo Tín Mạnh Hải (Ảnh: BTC).

Cửa hàng 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TPHCM là nhịp cầu nối dài để Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định vị thế của dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát bản vị 0,1 chỉ và Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng tại phương Nam. Được chế tác bằng công nghệ laser 3D trên nền vàng 24K (999.9), mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa giá trị tích lũy thực tế và chiều sâu di sản văn hóa Việt.

“Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu tiên phong trong việc ra mắt dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát với chính sách không tính tiền công. Giải pháp tích lũy này giúp thế hệ trẻ và các gia đình dễ dàng tiếp cận kênh đầu tư bền vững, xây dựng thói quen quản lý tài chính ngay trong đời sống thường nhật, từ những điều nhỏ nhất”, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ.

Cửa hàng 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TPHCM khai trương sáng ngày 1/2 (Ảnh: BTC).

Chiến lược Nam tiến của Bảo Tín Mạnh Hải

Bảo Tín Mạnh Hải có 12 cửa hàng tại Hà Nội, 1 cửa hàng tại Bắc Ninh, 1 cửa hàng tại Hải Dương. Với việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại TPHCM, bà Châu Kim Tuyến, Thành viên HĐQT Bảo Tín Mạnh Hải kỳ vọng mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng, giúp mỗi người chọn được sản phẩm ưng ý nhất.

“TPHCM có nhiều thương hiệu vàng. Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu đến từ Hà Nội, nhưng những ngày qua, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Triết lý lấy uy tín làm gốc, sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam, mang lại sản phẩm, dịch vụ tốt nhất…, luôn được quán triệt đến từng cán bộ nhân viên”, bà Châu Kim Tuyến cho biết.

Bà Châu Kim Tuyến, Thành viên HĐQT Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ ở buổi khai trương (Ảnh: BTC).

Sắp tới, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ khai trương 1 cửa hàng ở đường Nguyễn Trãi, TPHCM, đưa các sản phẩm vàng 24K đến gần hơn nữa với nhiều người. “Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của khách hàng, để làm ra các sản phẩm phù hợp hơn nữa với nhu cầu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng TPHCM”, bà Châu Kim Tuyến chia sẻ với hàng trăm người có mặt tại buổi khai trương cửa hàng 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TPHCM sáng ngày 1/2.

Nhẫn trơn cũng được nhiều người chọn mua trong buổi sáng ngày 1/2 (Ảnh: BTC).

Loạt ưu đãi nhân dịp khai trương cửa hàng đầu tiên ở TPHCM

Từ hôm nay đến ngày 15/2, người mua sẽ nhận voucher sắm Tết tại hơn 300 thương hiệu và 20.000 địa điểm khi mua sắm tại Bảo Tín Mạnh Hải Nguyễn Đình Chiểu. Đó là voucher 100.000 đồng cho hóa đơn trang sức vàng Tây (từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng) hoặc trang sức vàng ta (từ 25 triệu đồng dưới 50 triệu đồng).

Nhận ngay voucher 300.000 đồng cho hóa đơn trang sức vàng Tây (từ 10 triệu đồng trở lên) hoặc trang sức vàng ta (từ 50 triệu đồng trở lên). Từ 1/2 đến ngày 10/03, cửa hàng giảm 30% toàn bộ trang sức bạc và trang sức phong thủy; giảm 15% nhẫn cưới và các dòng trang sức vàng Tây 10K - 14K - 18K.

Bên trong cửa hàng chật kín người mua vàng (Ảnh: BTC).

Ngày 1/2 đến 28/2, người dân có thể tham gia trải nghiệm chuỗi hoạt động "Bắt Vía Vàng" tại cửa hàng để có cơ hội nhận ngay Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ và hàng nghìn phần quà khác.

Không gian mua sắm ở cửa hàng 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ là sự giao thoa giữa di sản kiến trúc Indochine và phong cách đương đại sang trọng. Việc khai trương cửa hàng này không chỉ đơn thuần là mở rộng điểm bán, mà còn là bước đi chiến lược để Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định vị thế thương hiệu hơn 3 thập kỷ - một diện mạo mới với hệ thống định chuẩn trải dài từ Bắc vào Nam.

“Thương hiệu kiên định với mục tiêu trở thành “Điểm đến Vàng 24K” uy tín, nơi khách hàng tìm thấy sự an tâm và niềm tự hào về bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ kim hoàn hiện đại”, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ.

Bảo Tín Mạnh Hải hướng tới mục tiêu phủ sóng gần 50 cửa hàng trong năm 2026.