Cửa hàng Thế Giới Skinfood đông đúc trong ngày khai trương tại AEON Mall Huế

Là một trong những thương hiệu quen thuộc về bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam, Thế Giới Skinfood cam kết mang đến sản phẩm chính hãng từ hơn 400 thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Thương hiệu hiện sở hữu 11 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp đa dạng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ trang điểm, chăm sóc da, đến các phụ kiện làm đẹp.

Cửa hàng mới của Thế Giới Skinfood trong dịp khai trương.

Cửa hàng mới của Thế Giới Skinfood mở cửa vào ngày 21/9. Tọa lạc tại tầng 1 trung tâm thương mại AEON Mall Huế, địa chỉ số 8 Võ Nguyên Giáp, phường An Đông, TP Huế, nơi đây hứa hẹn là điểm đến cho tín đồ làm đẹp ở khu vực miền Trung. Với vị trí thuận lợi trong một trung tâm thương mại hiện đại, cửa hàng mang đến không gian mua sắm hiện đại, trẻ trung thoải mái và tiện nghi trên diện tích 150m2.

Không gian cửa hàng được bài trí khoa học, kết hợp hài hòa giữa màu xám bạc (metal) đặc trưng và gam màu hồng nữ tính, tạo điểm nhấn độc đáo. Mỗi khu vực được tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất, từ trưng bày sản phẩm đến khu vực thử nghiệm và thanh toán.

Thế Giới Skinfood tại AEON Mall Huế cũng trang bị nhiều tiện ích như khu Makeup Station và túi thiết kế đặc biệt cho những người hướng nội và hướng ngoại. 90% sản phẩm có mẫu thử, giúp khách hàng dễ dàng thử nghiệm trước khi mua.

Thế Giới Skinfood tại AEON Mall Huế.

Khách hàng có cơ hội lựa chọn hơn 6.000 mã sản phẩm của 400 thương hiệu quốc tế, bao gồm tất cả ngành hàng chăm sóc sắc đẹp như trang điểm, chăm sóc da, phụ kiện và chăm sóc cơ thể.

Riêng khu Blind Box Lucky Emma được phân phối chính ngạch bởi Jajane by Thegioiskinfood hứa hẹn mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hấp dẫn và trải nghiệm bất ngờ.

Sản phẩm đa dạng tại cửa hàng Thế Giới Skinfood.

Thế Giới Skinfood có đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng để tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Tại đây, khách hàng có thể lựa chọn đa dạng hình thức thanh toán như tiền mặt, thẻ, và VNPAY, MoMo, Apple Pay. Cửa hàng cũng tổ chức các hoạt động miễn phí như kiểm tra màu sắc cá nhân (test personal color) và khắc tên lên son...

Nhân viên của Thế Giới Skinfood tại AEON Mall Huế.

Nhân dịp khai trương, Thế Giới Skinfood tổ chức nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng được nhận 121 phần quà tặng, trong đó, 3 phần quà trị giá 1,111 triệu đồng, 7 phần quà trị giá 711.000 đồng, và 111 phần quà trị giá hơn 300.000 đồng.

Trong khung giờ vàng 19h - 21h, khách hàng sẽ được mua 1 tặng 1 tất cả các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm từ những thương hiệu như Romand, Maybelline, L'Oréal, Garnier, Catrice, Caryophy, Some By My, Beplain, Zeesea, và Biore. Khách cũng được áp dụng giá khuyến mãi chỉ 11.000 - 111.000 đồng cho sản phẩm thứ 2 khi mua kèm sản phẩm đầu tiên, áp dụng giá 111.000 đồng cho 2 sản phẩm bất kỳ, nhận giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm, bốc thăm may mắn.

Riêng các khách hàng có hóa đơn từ 111.000 đồng nhận thêm quà kỷ niệm là sản phẩm gấu bông cảm xúc.

Chương trình khuyến mãi trong dịp khai trương tại cửa hàng Thế Giới Skinfood AEON Mall Huế.

Theo dõi thêm Thế Giới Skinfood để biết thêm chi tiết tại: https://thegioiskinfood.com/pages/he-thong-cua-hang

Website: thegioiskinfood.com.

Fanpage: facebook.com/thegioiskinfood