C.P. Việt Nam giới thiệu giải pháp thúc đẩy ngành nông - công nghiệp và thực phẩm

Qua đó, doanh nghiệp nhấn mạnh năng lực kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả vận hành.

Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế ILDEX Vietnam 2026 (Ảnh: C.P.).

Năm 2026 đánh dấu kỳ tổ chức lần thứ 10 của ILDEX Vietnam - Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản, đồng tổ chức cùng Horti & Agri Vietnam 2026. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 230 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng diện tích trưng bày hơn 9.000m².

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Phùng Đức Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM; bà Panadda Kongma, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh của VNU Asia Pacific; ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Không gian trưng bày của C.P. Việt Nam tại triển lãm (Ảnh: C.P.).

Trong khuôn khổ triển lãm, C.P. Việt Nam tập trung giới thiệu mô hình tích hợp từ thức ăn chăn nuôi, trang trại, nuôi trồng thủy sản đến chế biến và cung ứng thực phẩm. Các nội dung trưng bày nhấn mạnh vai trò nền tảng của Feed - Thức ăn chăn nuôi, các mô hình trang trại hiện đại, thông điệp “3 an toàn” và định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi trong hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ: “C.P. Việt Nam vinh dự được chia sẻ nền tảng chuyên môn kỹ thuật cùng các giải pháp, thành tựu trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm tại ILDEX Vietnam 2026. Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, C.P. nỗ lực không ngừng để góp phần xây dựng và phát triển ngành nông - công nghiệp - thực phẩm hiện đại và bền vững, hướng đến nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và hiệu quả vận hành của mô hình tích hợp Feed - Farm - Food”.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, chia sẻ về mô hình tích hợp Feed - Farm - Food với đối tác quốc tế (Ảnh: C.P.).

Mô hình Feed - Farm - Food: Nền tảng tích hợp từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam từ năm 1993, C.P. Việt Nam đã xây dựng mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hiện doanh nghiệp vận hành 12 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 6 nhà máy chế biến thực phẩm, 2 nhà máy giết mổ và pha lóc thịt heo, 1 tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu, cùng hệ thống hơn 2.500 trang trại và hơn 30.000 nhân viên trên toàn quốc.

Trong chuỗi tích hợp này, Feed - Thức ăn chăn nuôi giữ vai trò nền tảng, góp phần quyết định hiệu quả chăn nuôi, an toàn sinh học và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Ở mảng Feed, C.P. Việt Nam giới thiệu hệ thống sản xuất thức ăn hiện đại, các giải pháp dinh dưỡng vật nuôi, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và dòng sản phẩm Biotic hướng đến giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Ở mảng Farm - Trang trại, C.P. Việt Nam giới thiệu các mô hình trang trại gia cầm, heo và thủy sản đang được triển khai theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ trong quản lý, kiểm soát an toàn sinh học, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường.

Doanh nghiệp đồng thời giới thiệu các mô hình trại gà giống bố mẹ, Green Farm trong chăn nuôi heo và các mô hình nuôi tôm bền vững như CPF Combine, CPF Combine House.

Ở mảng Food - Thực phẩm, C.P. Việt Nam giới thiệu không gian trải nghiệm “Từ trang trại đến bếp nhà”, với nhiều nhóm sản phẩm phục vụ người tiêu dùng như sản phẩm tươi sống, sản phẩm chế biến, xúc xích, sản phẩm ăn liền, sản phẩm tẩm ướp và sản phẩm thủy sản.

“3 an toàn” và phát triển bền vững: Gia tăng niềm tin trong toàn chuỗi

Thông điệp trọng tâm của mảng Food là “3 an toàn”, gồm: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn. Thông qua mô hình Feed - Farm - Food và thông điệp “3 an toàn”, C.P. Việt Nam hướng đến kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nhà cung cấp, nguyên liệu đầu vào, sản xuất, chế biến đến phân phối ra thị trường.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, C.P. Việt Nam giới thiệu các hoạt động phát triển bền vững thông qua việc ứng dụng năng lượng tái tạo, hệ thống biogas, xử lý nước thải, quản lý môi trường chăn nuôi và tối ưu nguồn lực nhằm giảm tác động đến môi trường.

Khách tham quan tìm hiểu mô hình Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam (Ảnh: C.P.).

Với các nội dung trưng bày xoay quanh mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, “3 an toàn” và định hướng phát triển bền vững, C.P. Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng ngành chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm tại ILDEX Vietnam 2026, góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại Việt Nam.