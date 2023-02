Coteccons trồng 8.000 cây rừng tại khu bảo tồn voọc gáy trắng, Quảng Bình

Ngày 2/2, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons đã tổ chức lễ phát động dự án trồng cây Green Up 2023 tại Quảng Bình. Bước đầu, Coteccons sẽ trồng 8.000 cây rừng đặc dụng tại vùng đệm bảo hộ quần thể voọc gáy trắng thuộc địa bàn xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với tổng kinh phí đầu tư khoảng một tỷ đồng.

Sự kiện phát động dự án trồng cây Green Up 2023 tại Quảng Bình (Ảnh: Coteccons).

Đại diện Coteccons cho biết, đây là bước tiếp theo của dự án Green Up - "Trồng cây xanh, vì tương lai" của Coteccons và thực hiện cam kết trồng 10.000 cây xanh sau giải chạy "Coteccons Quảng Bình Marathon" do Coteccons tổ chức vào đầu tháng 8/2022. Với cam kết, mỗi 5km do các vận động viên hoàn thành trong giải chạy, Coteccons sẽ quy đổi để trồng một cây xanh trong hành trình phủ xanh Việt Nam theo lời kêu gọi của Chính phủ.

Có mặt tại lễ phát động dự án, ông Mai Xuân Hạp - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2022, độ che phủ rừng của Quảng Bình đạt 67,8%.

"Chúng tôi rất trân trọng Coteccons đã có nhiều sáng kiến và tham gia các hoạt động trồng cây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với môi trường. Hôm nay Coteccons lại triển khai thêm một dự án ý nghĩa là trồng rừng tại khu bảo tồn voọc tại Thạch Hóa, Tuyên Hóa. Dự án không chỉ nâng cao giá trị cảnh quan, tính đa dạng sinh học, tăng độ che phủ rừng mà còn đem lại hiệu quả về xã hội, kinh tế và môi trường", ông Hạp chia sẻ.

Tại sự kiện, nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam - Coteccons - cam kết trồng 8.000 xây xanh tại khu bảo hộ quần thể voọc gáy trắng, Quảng Bình (Ảnh: Coteccons).

Voọc gáy trắng có tên khoa học là Trachypithecus Hatinhensis thuộc bộ linh trưởng, nhóm IB, cực kỳ quý hiếm, nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới. Tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, hiện nay có khoảng 180 cá thể voọc gáy trắng đang sinh sống. Tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình hợp tác, quản lý, bảo tồn nhằm nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ, bảo tồn loài voọc gáy trắng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh công tác mở rộng không gian sinh tồn, tạo môi trường sinh thái cho loài voọc phát triển.

Voọc gáy trắng là loài động vật cực kỳ quý hiếm, nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới (Ảnh: Coteccons).

Ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó tổng giám đốc Coteccons - chia sẻ tại sự kiện, doanh nghiệp cam kết xây dựng một công ty phát triển bền vững, bao gồm: bền vững trong kinh doanh, bền vững với cộng đồng và bền vững với môi trường. Trong đó, việc trồng rừng, tăng cường phủ xanh, trung hòa khí thải carbon là hành động được Coteccons ưu tiên hàng đầu nhằm bù đắp các tác động đến môi trường.

"Với dự án Green Up lần này, chúng tôi lựa chọn trồng rừng tại khu bảo hộ quần thể voọc gáy trắng với mong muốn tạo ra tác động kép. Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ môi trường rừng, mà còn mở rộng môi trường sống của loài voọc gáy trắng, góp phần bảo vệ loài động vật quý hiếm này", ông Lân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó tổng giám đốc Coteccons - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Coteccons).

Sau buổi lễ phát động, 8.000 cây gáo vàng và lát hoa sẽ được trồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/3 tới. Coteccons sẽ phối hợp theo dõi tiến trình sinh trưởng và phát triển của cây vào tháng 12 hàng năm.

Cùng ngày, Coteccons cũng đã hoàn tất nghiệm thu, theo dõi dự án Green Up đợt 1 trồng rừng tại vườn thực vật Phong Nha - Kẻ Bàng (Bố Trạch, Quảng Bình). Hơn 2.000 cây rừng bản địa được trồng ở Phong Nha vào tháng 4/2022 đã thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng và phát triển tốt.

Tập thể lãnh đạo và nhân viên Coteccons cùng nhau trồng những cây xanh đầu tiên trong dự án (Ảnh: Coteccons).

Green Up là sáng kiến nằm trong chương trình IMPACTD - chương trình phát triển bền vững của Coteccons với nỗ lực giảm thiểu và bù đắp các tác động đến xã hội và môi trường. Coteccons cam kết tiếp tục duy trì dài hạn, hướng đến mục tiêu tăng cường độ phủ xanh trên khắp cả nước nhằm ngăn ngừa thiên tai bão lũ, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đa dạng sinh học và duy trì hệ sinh thái tự nhiên cho thế hệ mai sau.