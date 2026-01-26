Công xưởng bí mật và công nghệ làm giả túi hiệu lừa cả máy X-quang

Sandor Walkup, một gương mặt có tiếng trên mạng xã hội, từng rơi vào một tình huống dở khóc dở cười tại một nhà hàng sang trọng ở Charlotte (Mỹ).

Khi anh đang đợi bàn, một người phụ nữ sành điệu tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào chiếc túi Hermès Birkin Himalaya trên tay anh. Chiếc túi này là món phụ kiện được làm từ da cá sấu bạch tạng cực hiếm mà Hermès chỉ bán cho nhóm khách VIP với mức giá lên tới hàng trăm nghìn USD trên thị trường chuyển nhượng.

"Tôi rất thích chiếc túi của anh, kích cỡ thật hoàn hảo. Chắc hẳn nó đắt đỏ lắm", người phụ nữ trầm trồ và ngỏ ý muốn mua lại. Walkup, không chút giấu giếm, đáp lại thẳng thừng: "Thưa bà, chiếc túi này là hàng giả". Câu trả lời khiến người phụ nữ sững sờ. Chiếc túi quá thật, quá sắc sảo, đến mức một người sành sỏi cũng không thể nhận ra. Ngay lập tức, thay vì dè bỉu, bà xin thông tin đầu mối mua hàng.

Câu chuyện của Walkup là một lát cắt điển hình cho thấy ranh giới giữa thật và giả trong thế giới hàng hiệu đang bị xóa nhòa một cách đáng sợ.

Những chiếc túi “superfake” tinh vi đến mức ngay cả giới sành hàng hiệu cũng có thể mắc bẫy (Ảnh: NYT).

Khi hàng giả trở thành siêu phẩm công nghiệp

Nếu như trước đây, nhắc đến hàng nhái, người tiêu dùng thường hình dung về những chiếc túi nhựa nồng nặc mùi hóa chất, đường may cẩu thả được bày bán lề đường với giá siêu rẻ, thì nay, cuộc chơi đã thay đổi hoàn toàn. Theo tờ Wall Street Journal, chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của kỷ nguyên " siêu hàng nhái" (superfake).

Tại các công xưởng bí mật ở Trung Quốc, nơi được mệnh danh là thiên đường hàng nhái, những nghệ nhân có tay nghề cao đang tạo ra các sản phẩm với độ hoàn thiện 1:1.

Thuật ngữ "fake" đang dần biến mất trong giới buôn hàng, thay vào đó là những cái tên mỹ miều như "replica" (các sản phẩm được sao chép, mô phỏng từ hàng chính hãng với độ tinh xảo cao), "mirror bag" (hàng gương), hay "God factory" (xưởng thần thánh).

Những chiếc túi này không rẻ, thường có giá từ 500 USD đến 5.000 USD (khoảng 12 triệu đồng đến 120 triệu đồng), được giao tận nhà trong hộp đóng logo thương hiệu, kèm theo dịch vụ chăm sóc khách hàng qua WhatsApp hay Telegram chuyên nghiệp không kém gì các "nhà mốt" tại Paris.

Hunter Thompson, Giám đốc xác thực của The RealReal - một nền tảng ký gửi hàng hiệu uy tín, thừa nhận một thực tế phũ phàng: Mắt thường không còn đủ để phân biệt. Trang bán lẻ Fashionphile thậm chí từng thử thách khách hàng và nhân viên bằng cách đặt một chiếc Louis Vuitton giả cạnh hàng thật. Kết quả là ngay cả nhân viên bán hàng của các hãng xa xỉ cũng "bó tay".

Sự tinh vi này đến từ đâu? Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc đánh cắp bí mật công nghiệp. Quy trình sản xuất túi hiệu được lưu trữ trong các tài liệu kỹ thuật số chi tiết đến từng loại chỉ, thông số da và số mũi khâu.

Khi những tài liệu này rò rỉ, kết hợp với việc các xưởng làm giả lôi kéo được thợ thủ công từ chính các hãng lớn (với mức lương cao hơn hẳn mức 40.000 USD/năm mà một thợ Hermès nhận được), những chiếc túi "superfake" ra đời với chất lượng tiệm cận bản gốc đến 99%.

Ranh giới giữa hàng hiệu thật và “superfake” đang mờ dần hơn bao giờ hết (Ảnh: SCMP).

Cú lừa "xuất dư từ nhà máy" và tâm lý người tiêu dùng

Trong bối cảnh vàng đang neo ở mức giá rất cao và kinh tế biến động, thói quen tiêu dùng hàng xa xỉ cũng đang dịch chuyển. Dữ liệu từ Bain & Co. chỉ ra rằng gen Z đang chi tiêu ít hơn cho hàng xa xỉ thật. Thay vào đó, họ tìm đến hàng "superfake" như một cách thể hiện cái tôi và "trêu ngươi" các thương hiệu lớn mà họ cho là đang định giá sản phẩm quá vô lý.

Không khó để bắt gặp những lời chào mời trên TikTok hay Facebook về các loại túi "xuất dư", "tuồn từ nhà máy" hay "hàng 1:1" nhập trực tiếp từ Quảng Châu. Người bán thường thêu dệt nên những câu chuyện hấp dẫn về việc họ có người quen trong nhà máy của Louis Vuitton hay Hermès tại Trung Quốc, tuồn được hàng ra ngoài với giá rẻ mộng mơ.

Tuy nhiên, theo Business Insider, phần lớn những tuyên bố này là bịa đặt. Koyaana Redstar, một chuyên gia thẩm định túi xách với 20 năm kinh nghiệm, khẳng định: "Không có chuyện Hermès hay Louis Vuitton để lộ hàng ra ngoài dễ dàng như vậy". Các thương hiệu này kiểm soát chuỗi cung ứng cực kỳ gắt gao. Những chiếc túi được quảng cáo là "mua tận gốc nhà máy" thực chất là hàng giả cao cấp được sản xuất tại các xưởng gia công chui.

Một chủ xưởng tại Quảng Châu (Trung Quốc) tiết lộ, biên lợi nhuận của hàng giả còn hấp dẫn hơn hàng thật. Một chiếc túi Hermès giả chi phí sản xuất chỉ khoảng 150 USD nhưng có thể bán với giá gấp 10 lần, mang lại khoản lãi khổng lồ mà không phải gánh chi phí marketing hay mặt bằng đắt đỏ.

Cuộc chiến thẩm định: Đến máy X-quang cũng phải vào cuộc

Sự xâm lấn của "superfake" mạnh mẽ đến mức các nền tảng bán lại hàng hiệu phải trang bị vũ khí hạng nặng. The RealReal đã phải đầu tư máy đo huỳnh quang tia X (XRF) để phân tích thành phần kim loại của khóa túi, thậm chí dùng máy X-quang để soi cấu trúc bên trong.

"Bên ngoài có thể hoàn hảo, nhưng bên trong vẫn có thể lộ dấu vết, dù chỉ là cách đóng đinh hay một mũi khâu khuất mắt", đại diện The RealReal chia sẻ.

Vậy với người tiêu dùng, làm sao để không trở thành nạn nhân của những chiếc túi "superfake" giá chát? Dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia thẩm định quốc tế, dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo:

Thứ nhất, hãy cảnh giác với "mùi" của sản phẩm. Túi hàng hiệu thật được xử lý da bằng quy trình thuộc da nghiêm ngặt, mang mùi thơm đặc trưng của da thật cao cấp. Trong khi đó, hàng giả, dù tinh vi đến đâu, thường vẫn vương lại mùi hóa chất hoặc mùi keo công nghiệp nồng hơn nếu ngửi kỹ.

Thứ hai, quan sát tỷ lệ và phom dáng. Koyaana Redstar chỉ ra rằng, quai túi của hàng giả thường là điểm yếu nhất. Chúng có thể quá cao, quá tròn hoặc không cân đối với thân túi. Đối với các dòng túi như Hermès Kelly hay Birkin, độ cong của quai là một nghệ thuật mà máy móc công nghiệp khó sao chép hoàn hảo bằng tay nghề nghệ nhân Pháp.

Thứ ba, đừng tin vào "giấy tờ đầy đủ". Các xưởng làm giả hiện nay in ấn hóa đơn, thẻ bảo hành và hộp đựng giống hệt hàng thật. Thậm chí, mã QR hay chip NFC cũng bị làm giả để đánh lừa các ứng dụng kiểm tra sơ sài.

Hàng “dupe” giá rẻ tràn lan nhờ các nền tảng như Amazon, AliExpress và khi công nghệ làm giả vượt qua cả máy soi, thế giới xa xỉ buộc phải dè chừng (Ảnh: Getty).

Thay vì mạo hiểm với những chiếc túi "mập mờ" nguồn gốc trên mạng xã hội, các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên tìm đến thị trường hàng đã qua sử dụng tại các đơn vị uy tín có quy trình thẩm định chuyên nghiệp. Việc mua một chiếc túi vintage chính hãng không chỉ đảm bảo giá trị tài sản (có thể bán lại) mà còn là cách tiêu dùng văn minh, tôn trọng chất xám của nhà thiết kế.

Câu chuyện về "thiên đường hàng nhái" Trung Quốc không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là tấm gương phản chiếu nhu cầu khẳng định địa vị của xã hội hiện đại. Khi ranh giới thật - giả ngày càng mong manh, sự tỉnh táo và kiến thức chính là "tấm khiên" duy nhất bảo vệ túi tiền của người tiêu dùng.

Cuộc chiến chống hàng giả vẫn chưa có hồi kết, và như các chuyên gia nhận định: Chừng nào con người còn khao khát những logo hào nhoáng, chừng đó những công xưởng tại Quảng Châu vẫn sẽ sáng đèn thâu đêm.