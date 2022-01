"Công viên Miền Ký Ức": Ứng dụng công nghệ số mới tại Việt Nam

Ứng dụng công nghệ 4.0 đang là xu hướng tất yếu cho ngành bất động sản nói chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Hoa viên Bình An - một trong những công viên nghĩa trang hiện đại cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Hoa viên nghĩa trang Bình An - Đắc phúc khởi bình an

Toàn cảnh Công viên nghĩa trang Bình An.

Được hình thành từ tâm huyết của chủ đầu tư, Hoa viên nghĩa trang Bình An với vị trí thuận lợi ngay sát Sân bay Long Thành, cùng chủ đề thiết kế Ngũ Phúc trong văn hóa phương Đông với mong muốn đây sẽ là nơi yên nghỉ hội tụ đầy đủ sinh khí trời đất, phúc lộc nhân gian. Mới đây, Hoa viên Bình An đã đưa vào ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành nhằm giúp cho khách hàng có được những trải nghiệm tốt nhất.

Tái hiện toàn cảnh Hoa viên qua công nghệ thực tế ảo VR360

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, công nghệ VR360 đã chính thức được Hoa viên Bình An cho ra mắt vào tháng 12/2021. Đây là công nghệ thực tế ảo được sử dụng để cho phép người dùng tham quan thông qua ống kính thực tế ảo tại website https://hoavienbinhan.vn/

Một góc nhìn từ kính thực tế ảo tại Hoa viên Bình An.

Tổng quan dự án Hoa viên Bình An sẽ được tái hiện lại bởi hình ảnh 360 thực hiện bằng flycam chuyên dụng, nhờ đó người xem có thể hình dung vị trí, cấu trúc dự án cũng như các công trình tâm linh. Về chi tiết thì chỉ bằng thao tác đơn giản là click và zoom xoay, view 360 ở các mức độ cao - thấp giúp người xem nhìn rõ quy hoạch tổng thể dự án cũng như từng phân khu mộ phần. Nói một cách đơn giản hơn là công nghệ này giúp khách hàng ngồi ở nhà mà vẫn có thể tham quan toàn bộ dự án Hoa viên Bình An như trên thực tế.

Ngoài việc tái hiện thực tế quy mô hoa viên, công nghệ VR360 - thực tế ảo còn có nhiều tính năng ưu việt để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng như: bản đồ, đính kèm sơ đồ phân ô, diện tích các khu đang mở bán….

Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng, là cơ hội để khách hàng chưa từng đến hoa viên cũng có thể được nhìn ngắm toàn cảnh khuôn viên nghĩa trang một cách chân thực nhất. Ngoài việc tạo ra trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng thì đây cũng sẽ là một tiện ích giúp khách hàng có thể dễ dàng cập nhật được những hình ảnh thực tế tại Hoa viên Bình An.

"Công viên Miền Ký Ức": Nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng

Được kiến tạo xây dựng dựa trên mong muốn lưu trữ và tái hiện những khoảnh khắc kỷ niệm với người thân quý, ứng dụng Công viên Miền Ký Ức đang được Hoa viên Bình An xây dựng chính là một lời an ủi, vỗ về chân thành nhất của Hoa viên Bình An đối với gia quyến của khách hàng.

Những khoảnh khắc ký ức đều được lưu trữ và nhắc nhớ mãi tại Công viên Miền Ký Ức.

Đầu tiên, ứng dụng sẽ số hóa và cho phép gia quyến lưu trữ tất cả những thông tin như: Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng xây dựng mộ phần, di chúc,… Những thông tin này được bảo mật tuyệt đối an toàn và được Hoa viên Bình An ghi nhận là có giá trị pháp lý giống như bản cứng thông thường.

Thứ hai, gia chủ có thể lưu trữ các hình ảnh, video clip, những kỷ niệm, ký ức,… về người thân đã khuất của mình tại Công viên Miền Ký Ức. Mỗi gia chủ sẽ được cung cấp một giao thức dẫn truyền như đường vào công viên để có thể xem lại những ký ức đã lưu trữ ấy mỗi lần nhớ về người thân.

Cuối cùng, ứng dụng sẽ cho phép khách hàng tự cập nhật cây gia phả số cho chính gia đình mình, sau đó cứ mỗi khi tới dịp giỗ chạp, sinh nhật hay những ngày kỷ niệm mà khách hàng muốn lưu giữ thì hệ thống sẽ tự động nhắc nhở thông qua thiết bị điện thoại thông minh của khách hàng.

Ông Trần Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Hoa viên Bình An chia sẻ: "Xuất phát từ thực tế của nhiều gia đình hiện nay và cũng của chính gia đình bản thân tôi, việc ghi nhớ những ngày giỗ của ông bà, tổ tiên hai bên nội ngoại nếu chỉ phụ thuộc vào những tờ giấy hay cuốn sổ ghi chép từ xưa thì sau này lỡ bị khi thất lạc hoặc đến đời con, cháu tôi sau này sẽ không nhớ nổi ngày giỗ của ông bà, tổ tiên. Hơn thế nữa tôi còn muốn những kỷ niệm, những ký ức tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất sẽ được lưu giữ mãi mãi để các thế hệ sau này sẽ luôn tưởng nhớ và tự hào về tất cả những người thân trong gia đình, dòng tộc của mình".