Công ty riêng của đại gia Lê Phước Vũ muốn bán sạch cổ phần Hoa Sen

Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa công bố thông tin muốn bán sạch hơn 17,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG). Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ cũng chính là Chủ tịch Công ty Đầu tư Hoa Sen.

Số cổ phiếu nói trên tương ứng 3,6% cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nếu thoái hết cổ phần đang sở hữu, Công ty Đầu tư Hoa Sen sẽ thu về khoảng hơn 260 tỷ đồng theo mức giá 14.750 đồng/cổ phiếu ở thời điểm đóng cửa phiên 20/6.

Theo thông tin tự công bố, Công ty Đầu tư Hoa Sen cho biết việc thoái vốn nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính của doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến diễn ra theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 23/6 đến 22/7.

Biểu đồ: Việt Đức.

Ông Lê Phước Vũ đang sở hữu 84,3 triệu cổ phiếu HSG, tương đương 17% cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Ông cũng chính là cổ đông lớn nhất tại Hoa Sen.

Trong nhiều kỳ họp đại hội cổ đông thường niên vài năm qua, ông Vũ nhắc đi nhắc lại ý định sẽ bán hết cổ phần của Hoa Sen, ở ẩn sau khi hoàn thành chiến lược tái cấu trúc tập đoàn. Ông mong muốn đưa Hoa Sen dịch chuyển từ vị thế doanh nghiệp sản xuất trở thành nhà phân phối vật liệu xây dựng lớn nhất thị trường.

Ông Lê Phước Vũ nhiều lần chia sẻ dự định bán hết tài sản, bao gồm cổ phần ở Hoa Sen để ở ẩn (Ảnh: HSG).

Sau 6 tháng đầu tiên của niên độ tài chính 2021-2022, Hoa Sen đạt doanh thu thuần 29.594 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm mạnh đến gần 50% so với cùng kỳ niên độ trước, chỉ còn 873 tỷ đồng do biến động giá nguyên liệu đầu vào.

Dù lợi nhuận sụt giảm mạnh, tập đoàn của ông Lê Phước Vũ vẫn đang đi đúng tiến độ nếu đối chiếu theo kế hoạch năm. Đại hội đồng cổ đông của Hoa Sen năm nay thông qua kế hoạch lợi nhuận thận trọng chỉ trong khoảng 1.500-2.000 tỷ đồng dù năm 2021 lãi đến hơn 4.300 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HSG trong 3 tháng gần nhất đã giảm gần 60%, gấp hơn 3 lần mức giảm của VN-Index. Vốn hóa thị trường hiện tại của Hoa Sen chỉ còn lại hơn 7.800 tỷ đồng.