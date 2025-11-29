Công ty nắm mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam có thông báo đáng chú ý

Tổng Công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) vừa ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng của doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp nêu tính đến tháng 11 chưa đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, cụ thể không có đủ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Nghị quyết nêu rõ, nếu đến ngày 1/1/2026, tổng công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc không được UBCKNN chấp thuận đủ điều kiện công ty đại chúng, Vimico sẽ nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Năm 2016, Vimico đưa 200 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán KSV. Trong gần 10 năm giao dịch trên sàn chứng khoán, thanh khoản của cổ phiếu KSV rất thấp do cơ cấu cổ đông quá cô đặc.

Theo dữ liệu báo cáo thường niên và quản trị công ty qua các năm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn nắm giữ tỷ lệ sở hữu áp đảo, thường xuyên ở mức trên 98% vốn điều lệ.

Dù vậy, KSV vẫn là một cổ phiếu nhận được sự quan tâm của giới đầu tư giá trị nhờ nền tảng tài sản lớn và mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn hàng năm.

Đặc biệt, giữa năm 2024 liên quan đến câu chuyện đất hiếm được săn đón, KSV có đợt tăng thị giá đáng chú ý, từ vùng 30.000 đồng/cổ phiếu lên đỉnh cao gần 300.000 đồng/cổ phiếu. Hiện, thị giá mã này đang giảm về vùng 133.000 đồng/cổ phiếu.

Là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Vimico nắm giữ nhiều mỏ khoáng sản giá trị lớn như đồng, vàng, kẽm, thiếc... Công ty này cũng đang nắm mỏ đất hiếm Đông Pao có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Mỏ đất hiếm Đông Pao được giới thiệu có diện tích gần 133ha, thuộc địa bàn xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, với tổng trữ lượng địa chất quy khô trên 11,3 triệu tấn, chiếm hơn một nửa trữ lượng đất hiếm của cả nước. Các nguồn đất hiếm còn lại được phân bố chủ yếu ở Nậm Xe (Lai Châu), Mường Hum (Lào Cai) và Yên Bái.

Từ năm 2014, mỏ đất hiếm Đông Pao được giao cho Công ty cổ phần Đất hiếm Lai Châu - Vimico (Lavreco) - một thành viên do Vimico nắm quyền chi phối 56% cổ phần. Thời hạn khai thác là 30 năm. Tuy nhiên, kể từ mỏ Đông Pao được cấp phép khai thác đến nay, Lavreco vẫn chưa có các hoạt động khai thác đáng kể, chỉ dừng lại ở việc quản lý và bảo vệ mỏ.