Công ty đa cấp Unicity Marketing bị phạt

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam (phường Bảy Hiền, TPHCM).

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, cơ quan này phát hiện công ty không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Với vi phạm nêu trên, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam 155 triệu đồng. Trước đó, hồi năm 2016, cơ quan quản lý đã xử phạt doanh nghiệp này 130 triệu đồng do hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh và bán hàng đa cấp.

Văn phòng Unicity tại Hà Nội (Ảnh: Unicity).

Ngành bán hàng đa cấp thoái trào?

Tính đến hết tháng 8, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động. Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 (732.997 người).

Số lượng người tham gia tập trung chủ yếu tại 5 doanh nghiệp lớn (chiếm tới 91% toàn ngành), bao gồm Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, tiếp theo là Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), dẫn tới quy mô ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Về doanh thu, tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng qua đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất chiếm gần 93% doanh thu toàn ngành. Doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam với hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% doanh thu toàn ngành.

Theo cơ quan quản lý, doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92% tổng doanh thu). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm khoảng 8%.

Các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu toàn ngành. Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân mà một người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được chỉ tương đương 8% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.