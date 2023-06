Công ty cấp điện cho Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) cho biết sản lượng điện sản xuất của nhà máy trong tháng 5 đạt 806,5 triệu kWh, vượt 34,6 triệu kWh so với kế hoạch tháng. Con số này cũng là mức sản lượng sản xuất theo tháng cao nhất kể từ khi công ty đi vào hoạt động đến nay. Lũy kế 5 tháng, sản lượng điện sản xuất của nhà máy đạt 3.383 triệu kWh, tăng 5% so với kế hoạch.

Nhiệt điện Quảng Ninh đang vận hành 2 nhà máy sản xuất điện là Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2, với tổng công suất là 1.200 MW, phụ trách cung cấp điện cho khu vực Hà nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với sản lượng điện sản xuất trung bình năm ở mức 7,2 tỷ kWh/năm.

Trong năm nay, công ty này đặt mục tiêu phấn đấu với mức sản lượng sản xuất trên 7,5 tỷ kWh, tương ứng với sản lượng điện bán ở mức 6,8 tỷ kWh, góp phần cung ứng đủ điện cho hệ thống điện quốc gia. Công ty cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp than để đảm bảo cấp đủ than theo kế hoạch sản xuất điện và duy trì mức tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm.

Sản lượng điện trong tháng 5 vừa qua đạt 806,5 triệu kWh, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty (Ảnh: EVN).

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận mức doanh thu đạt 2.995 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2022. Mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 152 tỷ đồng, bằng 41,6% cùng kỳ 2022.

Sản lượng điện thấp và chi phí nhiên liệu tăng là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận trong kỳ giảm. Chi phí lãi vay trong kỳ giảm 46% chỉ còn 19 tỷ đồng, bên cạnh đó, chi phí khấu hao cũng giảm 5% còn 227 tỷ đồng.

Nhiệt điện Quảng Ninh cũng ghi nhận doanh thu năm 2022 ở mức 10.417 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 764 tỷ đồng, tăng nhẹ 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2023, công ty đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 440 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với thực hiện năm 2022. Công ty cũng dự kiến trong năm nay sẽ đầu tư 13 dự án với tổng giá trị lên đến gần 213 tỷ đồng, trong đó có 131 tỷ đồng thuộc nhu cầu vốn đầu tư giải ngân cho dự án nhà máy điện Quảng Ninh 2.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QTP đang được giao dịch với mức giá 16.900 đồng/cổ phiếu, tăng 40% từ đầu năm đến nay.