Công nghệ từ ngân hàng số Cake by VPBank góp phần giải bài toán tín dụng cho tài xế công nghệ

Phong và hàng nghìn tài xế khác là những người đủ điều kiện tiếp cận gói tín dụng dành riêng cho tài xế công nghệ đến từ ứng dụng Be và ngân hàng số Cake. Phong vay 4,5 triệu cách đây 2 tháng. Khoản tiền này được dùng để mua chiếc tủ lạnh inverter 165L, giúp bà xã anh tiết kiệm thời gian đi chợ mỗi ngày.

Chọn kỳ hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Phong sẽ trả góp khoảng 801.000 đồng, tương đương việc tiết kiệm mỗi tuần 200.000 đồng. Khoản tiền này được anh giữ nguyên trong tài khoản Cake. Tới ngày trả góp định kỳ, Cake sẽ tự động trích tiền từ số dư để thanh toán khoản vay.

Giải pháp tiếp cận tín dụng ưu đãi dành cho tài xế công nghệ

Nhằm hỗ trợ các tài xế công nghệ ổn định cuộc sống sau đại dịch, Ngân hàng số Cake by VPBank phối hợp cùng Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng Be - hỗ trợ các tài xế vay tiêu dùng với mức lãi suất từ 1,67%/tháng.

Với gói vay tiêu dùng của Ngân hàng số Cake by VPBank và Be Group, các tài xế công nghệ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng an toàn, chính thống.

Theo đó, tài xế có thể vay từ 3 triệu đến 20 triệu đồng trong thời gian 3-24 tháng mà không tốn phí hồ sơ cũng như không cần thế chấp bất cứ tài sản, giấy tờ nào. Dựa vào công nghệ xử lý dữ liệu lớn vượt trội của Ngân hàng số Cake và hệ sinh thái Be Group, tài xế chỉ mất 30 giây để đăng ký khoản vay, có kết quả phê duyệt nhanh trong vòng 2 phút. Toàn bộ quá trình này đều diễn ra trực tuyến trên nền tảng ứng dụng tài xế BeDriver, tài xế không cần giao dịch trực tiếp với nhân viên ngân hàng hay phải có mặt tại chi nhánh.

Tài xế Phong cho biết, 2 vợ chồng muốn mua tủ lạnh mới từ Tết nhưng chưa đủ tiền. Nếu mua trả góp từ các cửa hàng điện máy thì lãi suất khá cao. Muốn hưởng lãi suất thấp hơn cần cung cấp thêm các giấy tờ hộ khẩu, bảng lương, mất khá nhiều thời gian về thủ tục. Nhờ gói vay ưu đãi từ Cake và Be, chỉ trong một ngày là tiền đã về tài khoản và anh có ngay chiếc tủ lạnh mới trong buổi chiều cùng ngày.

Ngân hàng số Cake mô hình fintech góp phần phổ cập tài chính toàn diện cho người dân

Từ trước đến nay, tài xế công nghệ thường được các ngân hàng thương mại xếp vào nhóm "dưới chuẩn cho vay", dù họ có thu nhập hàng ngày và có khả năng trả nợ. Điều này vô tình đã làm giảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính của người lao động tự do, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều tài xế cũng ngại ngần khi tiếp cận các gói vay tín dụng từ ngân hàng truyền thống, do yêu cầu phức tạp về hồ sơ thủ tục, chứng minh thu nhập, cũng như thời gian xét duyệt và giải ngân còn chậm.

Màn hình tính năng vay tiêu dùng ngay trên ứng dụng tài xế BeDriver.

Nhiều tài xế đã tìm đến các giải pháp cho vay không chính thức như góp hụi, thậm chí là các kênh "tín dụng đen", các ứng dụng cho vay lãi suất cao… tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc Ngân hàng số Cake tung ra gói vay tiêu dùng dành cho tài xế với những ưu điểm vượt trội về thủ tục, lãi suất, thời gian xét duyệt và giải ngân… giúp tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính an toàn, tạo cơ hội sinh kế cho nhóm đối tượng này. Đây cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên có gói tín dụng riêng dành cho các tài xế công nghệ.

"Cung cấp một hồ sơ vay vốn chỉ trong 30 giây, phê duyệt trong 2 phút và giải ngân trong một ngày làm việc. Có thể nói, quy trình duyệt vay nhanh chóng, đơn giản thông qua ứng dụng BeDriver của Ngân hàng số Cake chính là điểm sáng của lĩnh vực fintech so với mô hình cho vay truyền thống", đại diện Ngân hàng số Cake chia sẻ.

Dù mới ra đời từ tháng 1/2021, nhưng Cake có tốc độ phát triển nằm trong top đầu của các ngân hàng số tại Việt Nam. Tính đến tháng 4/2022, Cake đã có 1,5 triệu khách hàng sau 15 tháng ra mắt. Cake cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, cho phép khách hàng thực hiện mọi giao dịch như mở tài khoản ngân hàng, gửi và nhận tiền, tiết kiệm, đầu tư, vay tiêu dùng… mà không cần đến phòng giao dịch.

Với việc ra mắt sản phẩm vay tiêu dùng, Cake là ngân hàng số hoàn thiện dải sản phẩm ngân hàng, đẩy nhanh tốc độ hòa nhập của fintech Việt Nam vào xu hướng tài chính thế giới, mở ra những dịch vụ đầy tiềm năng cho thị trường 90 triệu dân và đang có tốc độ số hóa đáng kỳ vọng.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank - chia sẻ, thống kê cho thấy Việt Nam có tới gần 70% dân số chưa đủ điều kiện hoặc còn e ngại tiếp cận tín dụng ngân hàng vì vấn đề thủ tục, trong đó có các tài xế công nghệ.

"Tôi tin rằng giải pháp mà Cake đang mang đến cho các tài xế sẽ góp phần khẳng định vai trò của fintech trong việc phổ cập tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, sản phẩm mới này đã bổ sung hoàn chỉnh dải sản phẩm, dịch vụ tài chính của Cake, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ mở của Be Group. Thời gian tới, Cake sẽ tiếp tục có thêm những sản phẩm mới đơn giản, hấp dẫn, đáng tin cậy dành cho cả tài xế và khách hàng đại chúng", ông Quang khẳng định.